Stefano Gabbana prestaje biti predsjednik Dolce & Gabbane: Što slijedi za modni svijet?

Stefano Gabbana (63) povukao se s mjesta predsjednika talijanske modne kuće Dolce & Gabbana koju je osnovao s Domenicom Dolceom (67). Iako je otišao s mjesta predsjednika, Stefano će nastaviti raditi u kreativnoj ulozi, objavila je tvrtka u petak, a prenosi AP News.

Gabbana je s upravljačkih funkcija odstupio 1. siječnja 2026., a njegovo mjesto preuzeo je Alfonso Dolce (63), brat Domenica Dolcea koji je bio imenovan predsjednikom kasnije tog mjeseca. Dolce & Gabbana potez je opisala kao “prirodnu evoluciju organizacijske strukture i upravljanja”.

Gabbana je bio prisutan na posljednjoj reviji u veljači, na kojoj je dugogodišnja muza kuće Madonna 67) sjedila u prvom redu. On i Dolce osobno su je pozdravili nakon revije i poveli iza pozornice.

Gabbana ima 40 posto udjela

Vijest da Stefano odlazi prvi je objavio Bloomberg koji, pozivajući se na izvore, tvrdi da Gabbana razmatra opciju izlaska iz svog 40-postotnog udjela u modnoj kući.

Zajmodavci Dolce & Gabbane spremni su osigurati do 150 milijuna eura novog financiranja u sklopu šireg refinanciranja duga od 450 milijuna eura, navodi Bloomberg. Tvrtka navodno razmatra i prodaju nekretnina te obnovu licenci kako bi prikupila sredstva.

'Gabbanov odlazak kao zakašnjelo iskupljenje za incident'

Analitičar luksuznog sektora Luca Solca iz istraživačke kuće Bernstein smatra da se ne očekuju veće promjene dok god Gabbana ostaje u kreativnoj ulozi.

“Stefano Gabbana bio je glavni uzrok društveno-medijskog skandala Dolce & Gabbane u Kini prije nekoliko godina”, rekao je, referirajući se na otkazivanje revije u Šangaju 2018. nakon kritika da su promotivni videozapisi kulturno neosjetljivi prema Kinezima.

“Ako bi Stefano Gabbana otišao, to bi se moglo predstaviti kao zakašnjelo iskupljenje za taj incident”, dodao je Solca.

Sicilijanski korijeni pokorili svijet 1990-ih

Dolce & Gabbana debitirala je na milanskoj modnoj sceni 1985., s naglaskom na sicilijanskom umijeću izrade koje je ostalo njihov zaštitni znak kroz godine. Iako su se kao par razišli prije dvadesetak godina, nastavili su blisko surađivati na kreativnom planu.

Brend je eksplodirao u popularnosti 1990-ih zahvaljujući stožastim grudnjacima, korzetima i savršeno krojenim crnim haljinama. Dizajneri su često crpili inspiraciju iz njihovih revija.

Koristili su prozirne materijale i mrežaste tkanine u muškoj modi, kao i jarke cvjetne i voćne uzorke te upečatljiv nakit s velikim križevima. Tijekom godina proširili su ponudu na parfeme, proizvode za dom, satove i druge kategorije povezane s modom.

