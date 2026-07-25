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Srpski glumac pobjegao u Zagreb, posao našao kao prodavač: Otkrio i razlog

Srpski glumac pobjegao u Zagreb, posao našao kao prodavač: Otkrio i razlog
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Foto: Privatna arhiva

Ammar Mešić na svom je Instagram profilu detaljno opisao kronologiju događaja

25.7.2026.
11:55
Hot.hr
Privatna arhiva
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Srpski glumac Ammar Mešić (34), poznat po ulogama u regionalnim serijama, objavio je video u kojem je otkrio drastične životne promjene. Nakon što je, kako tvrdi, zbog političkog aktivizma ostao bez glumačkih angažmana u Srbiji, preselio se u Zagreb gdje čeka početak rada kao prodavač u jednom trgovačkom lancu.

U emotivnom videu, koji je podijelio jer mu je, kako navodi, ugašen glavni profil s oko 150.000 pratitelja, Mešić je detaljno opisao kronologiju događaja koji su ga doveli do ove prekretnice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @ammarsadvam_

Otkaz i pritisci zbog kritike vlasti

Sve je počelo 2023. godine, kada je dobio otkaz u popularnoj srpskoj seriji "Igra sudbine". Mešić tvrdi da je razlog otkaza bila njegova javna podrška prosvjedima "Srbija protiv nasilja" i otvoreno kritiziranje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Ti prosvjedi potresli su Srbiju nakon dva masovna ubojstva u svibnju 2023. godine.

Nakon što je ostao bez posla, Mešić kaže da su se pritisci nastavili. U videu je pokazao snimku zaslona medijskog članka koji ga je negativno portretirao te je spomenuo bizaran incident u rodnom Prijepolju, gdje je dio ceste koji vodi do njegove obiteljske kuće ostao neasfaltiran tijekom radova.

Nedavno mu je i onemogućen pristup glavnom Instagram profilu, a kao razlog navodi masovne prijave s više od deset tisuća lažnih profila.

Od bauštele u Beču do novog života u Hrvatskoj

Proveo je tri mjeseca radeći na građevini u Beču, no ubrzo su uslijedile nove prilike. Dobio je uloge u hrvatskim i slovenskim serijama, a okušao se i kao voditelj reality showa. Ta su ga iskustva naposljetku potaknula da donese odluku o preseljenju u Zagreb.

Kako bi premostio razdoblje do novih glumačkih projekata, najavio je da će početi raditi kao prodavač u Konzumu, poručivši kako "od nečega se živjeti mora".

Njegova je priča izazvala podijeljene reakcije. Dok su mu mnogi u komentarima pružili bezrezervnu podršku porukama poput "Blago majci što te rodila" i "Svi smo uz tebe", drugi su ga optužili za izmišljanje i kritizirali zbog "pljuvanja po svojima".

 

Politički ProgonSelidbaZagrebGlumac
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