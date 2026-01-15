Spremne za novu sezonu: Karlovo ili Petrovo srce pokušat će osvojiti i Maja, Maša te Veselka

Upoznajte prve tri kandidatkinje nove sezone showa 'Gospodin Savršeni'! Maša, Maja i Veselka nadaju se kako će u showu upoznati svoju srodnu dušu.

MAŠA (24), BANJA LUKA

Maša je visoka i elegantna 24-godišnjakinja koja vrlo brzo privuče vašu pozornost. Za sebe kaže da je uporna, ženstvena i iskrena, ali priznaje da može biti tvrdoglava i ponekad joj je teško reći - ne. Voli modu i brigu o sebi, a aktivna je i u humanitarnom radu te skrbi o životinjama.

U ljubavi traži pouzdanog partnera koji je beskrajno odan. Ne tolerira izdaju ili nepoštovanje. Vjeruje da je ljubav jača od svega, a privlače je muškarci koji dijele njezine ambicije i strast prema životu.

Maša sebe opisuje kao natjecateljski nastrojenu, ali preferira rješavati konflikte dostojanstveno i smireno, oslanjajući se na samopouzdanje i zrelost. U show ulazi spremna na nova iskustva i pronalazak partnera koji razmišlja slično kao ona.

Foto: Rtl

MAJA (21), MOSTAR

Maja dolazi iz Mostara, odrasla je uz oca i s ponosom kaže da je tatina curica. Otkriva da se ne drži strogo starosne granice kod partnera - fokusirana je na osobnost. Iskrenost i povjerenje su joj prioriteti, a traži muškarca čija energija odgovara njezinoj. Privlače je muževni muškarci koji vode računa o sebi i održavaju zdrav stil života.

Vjeruje da su muškarci često previše uplašeni da joj priđu uživo pa joj se obraćaju putem društvenih mreža. No muškarac koji joj se usudi pristupiti, odmah dobiva dodatne bodove.

Kod muškaraca voli diskretan pristup - zavodljiv pogled ili osmijeh, a cilj joj je pronaći pravu ljubav i zato želi pobijediti u showu. Ako na prvom susretu ne osjeti kemiju sa Savršenim, spremna je dati šansu jer za nju karakter nadmašuje izgled.

Prijatelji je opisuju kao posesivnu, ali i zaštitnički nastrojenu prema obitelji i prijateljima. Ne tolerira zlostavljanje - uvijek će se zauzeti za druge i ne boji se reći svoje mišljenje i ako bude zainteresirana za Gospodina Savršenog, sigurno će se otvoreno boriti za njegovu privrženost.

Foto: Rtl

VESELKA (35), TREBINJE

Veselka ima 35 godina i dolazi iz Trebinja u Bosni i Hercegovini, a trenutačno živi na planini Durmitor u Crnoj Gori.

Odrasla je u bezbrižnom okruženju velike i skladne obitelji, postala je samostalna žena koja radi što želi i ne zanima je praćenje društvenih pravila. Nema neugodnih iskustava iz prijašnjih veza i kaže da su uglavnom završavale kada su se interesi i želje partnera počeli razilaziti. Vjeruje da jednom završena priča završava zauvijek.

U showu kaže da će biti iskrena do kraja i da bi jedino mogla snažno reagirati na ljudsku glupost. Nije sigurna bi li se usudila poljubiti pred kamerama, ali ako do toga dođe, u šali kaže da je Gospodinu Savršenom spremna ponuditi - čelo.

Foto: Rtl

Podsjećamo, nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kretu, gdje će se uz more, izazove i emocije razvijati nove ljubavne priče. Ove su sezone u središtu pozornosti Karlo i Petar - dvojica muškaraca koje povezuje hrabrost da budu svoji, a razlikuju ih putevi kojima su do toga došli.

Dvojica muškaraca različitih energija, ali istog cilja - pronaći ljubav pred kamerama, bez glume i bez zadrške. Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi više emocija i više rizika nego ikad prije - od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu