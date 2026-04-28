Spektakl Erosa Ramazzottija u Areni Zagreb: Pogledajte kako je bilo na koncertu

Jedan od najpoznatijih talijanskih glazbenika, Eros Ramazzotti, u utorak je nastupio u zagrebačkoj Areni u sklopu velike svjetske turneje "Una storia importante", priredivši publici večer ispunjenu emocijama, nostalgijom i bezvremenskim hitovima.

Publika je od prvih taktova pjevala u glas, a atmosfera u Areni Zagreb bila je na vrhuncu tijekom izvedbi njegovih najvećih uspješnica koje su obilježile desetljeća karijere.

Ramazzotti, jedan od najuspješnijih talijanskih glazbenika svih vremena, ovom turnejom slavi bogatu karijeru, a koncert u Zagrebu bio je dio velike turneje koja obuhvaća čak 17 zemalja. Na rasporedu su i nastupi na legendarnim pozornicama poput Madison Square Garden i Stadio Olimpico.

Zagrebačka publika još je jednom pokazala koliko voli Erosa, a koncert je mnogima bio večer za pamćenje.

U galeriji pogledajte kako je bilo na koncertu