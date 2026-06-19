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PRINOVA U OBITELJI /

Slavlje u obitelji Mladena Burnaća: Uz novi album stiglo i drugo unuče, odao ime i spol

Slavlje u obitelji Mladena Burnaća: Uz novi album stiglo i drugo unuče, odao ime i spol
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon što je ponosno otkrio imena svojih unuka, glazbenik Mladen Burnać slavi i veliko postignuće u dugogodišnjoj karijeri

19.6.2026.
12:05
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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Poznati hrvatski kantautor Mladen Burnać (56), koji svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, napravio je iznimku i s obožavateljima podijelio sretne obiteljske vijesti. U razgovoru za Hype TV HR, glazbenik je s velikim osmijehom potvrdio da je nedavno dobio drugo unuče, a tom je prilikom otkrio i detalje koje njegovi pratitelji dosad nisu imali priliku čuti.

Rijedak uvid u obiteljsku sreću

U kratkom isječku intervjua, objavljenom na Instagram profilu kanala Hype TV HR, Burnać je potvrdio sretnu vijest. “Mladen Burnać po drugi put postao djed! Prvi put otkrio kako mu se zovu unuci”, stoji u opisu videa koji prikazuje nasmijanog glazbenika. Iako je poznat po tome što rijetko iznosi detalje o obitelji, objašnjavajući kako su to "osobne stvari njegove djece i unuka", ovog puta nije skrivao koliko ga je prinova usrećila. Otkrio je da se njegov najmlađi unuk zove Luka, a spomenuo je i starijeg unuka, Davida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dvostruko slavlje uz novi album

Vijest o proširenju obitelji stigla je u vrlo važnom razdoblju za pjevačevu karijeru. Naime, ovaj pop-rock glazbenik, aktivan na sceni još od kasnih osamdesetih, upravo je u lipnju proslavio i izlazak svog novog albuma. Riječ je o izdanju “Dueti”, koje je zamišljeno kao svojevrsna glazbena autobiografija i presjek njegove bogate karijere kroz suradnje s velikanima poput Arsena Dedića i Kemala Montena. Dok albumom gleda u prošlost i slavi svoja glazbena prijateljstva, rođenje unuka Luke otvara novo, sretno poglavlje u njegovom osobnom životu. Tako se za Burnaća ovaj mjesec pretvorio u razdoblje dvostrukog slavlja, onog profesionalnog, kojim zaokružuje jedan dio svog glazbenog puta, i onog intimnog, kojim započinje novu životnu ulogu.

Iako ga publika poznaje prvenstveno kroz glazbu, ovim je istupom Mladen Burnać pokazao da su mu najveća inspiracija i radost ipak trenuci provedeni s obitelji. 

 

Mladen BurnaćPrinova U ObiteljiGlazba
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