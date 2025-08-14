Sjećate se Marice Hrdalo? Osamnaest godina bez prve jugoslavenske stand-up komičarke

Prije osamnaest godina, 14. kolovoza 2007. godine preminula je Nela Eržišnik, jedna od najvećih komičarki u povijesti Hrvatske, ujedno i prva jugoslavenska stand-up komičarka. Široj javnosti poznata je po svom alter egu Marice Hrdalo, a preminula je u 86. godini života, ostavivši iza sebe bogatu glumačku i komičarsku karijeru.

Nela Eržišnik rođena je u Banjoj Luci 18. lipnja 1924., a reputaciju je gradila u klasičnim hrvatskim filmovima 1950-ih i 1960-ih, među kojima su Sinji galeb, Jubilej gospodina Ikla, Ne okreći se sine, Svoga tela gospodar, Samo ljud, H-8 i Signali nad gradom.

Najveću je popularnost stekla kroz lik Marice Hrdalo – obične žene koja na humorističan način komentira zbivanja u zemlji i svijetu. Taj je lik osvojio gledatelje diljem bivše Jugoslavije.

Foto: Davorin Visnjic/pixsell

Početkom 2000-ih privukla je veliku pažnju otvorenim pismom upućenim srpskom kolegi i dugogodišnjem prijatelju Miodragu Petroviću Čkalji nakon napisa da komičarska legenda u Beogradu živi u teškim uvjetima.

Na njezinom sprovodu 18. kolovoza 2007. godine okupili su se članovi obitelji, kolege, suradnici i brojni obožavatelji. Mnogi su tada istaknuli da je odlazak Nele Eržišnik veliki gubitak za hrvatsku kulturu.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

