Sjećate li se Fifija iz domaćeg 'X Factora'? Tada talentirani muškarac danas je - lijepa žena

Pjevačica Fifi, svojedobno je postala poznata pod imenom Filip Janevski kada je zabljesnula na regionalnoj sceni svojim talentom, hrabrošću i jedinstvenim nastupom u glazbenom showu "X Faktor Adria". Njezin moćan glas, karizmatična pojava i scenski nastup ostavili su snažan dojam na gledatelje i žiri, a činilo se da je pred njom velika karijera. Fifi je bila među prvima u Srbiji koja je na televiziji nastupila u štiklama i s kratkom kosom te otvoreno govorila o svom rodnom identitetu. Već tada je istupila s izjavom da je transseksualna osoba, a ubrzo nakon sudjelovanja u showu povukla se iz javnosti te započela hormonalnu terapiju i proces tranzicije.

Nedugo nakon showa, Fifi se preselila u Švedsku, gdje je nastavila s tranzicijom i ugradila silikone u grudi. Danas se na društvenim mrežama identificira kao žena te nerijetko objavljuje fotografije svog novog izgleda.

Njezin nastup u glazbenom showu prije desetak godina izazvao je brojne reakcije, uključujući i onu člana žirija Željka Joksimovića, koji je rekao:

"Ne znam što da vam kažem. Otpjevaj mi još nešto, Filipe. Ja sam šokiran, nisam ni previše konzervativan, uvjeri me da si to što jesi. Ja bih išao protiv sebe ako bih rekao da mi se to sviđa. Meni se ovo ne sviđa, ali lijepo pjevaš".

Izjava je izazvala burne reakcije u javnosti, a LGBT udruge zatražile su od Joksimovića ispriku. On je tada poručio da ima pravo na svoje mišljenje.

U jednom intervjuu za srpske medije, Fifi se prisjetila vremena provedenog na X Faktoru. Istaknula je da je najviše boljelo to što ljudi nisu slušali njezinu glazbu, već su se bavili njezinim identitetom.

"Ljudi nisu obraćali pažnju na to koliko dobro pjevam, već su samo komentirali to što sam transrodna osoba. Srećom, ima onih koje ne zanima moja seksualna orijentacija i upravo zbog njih volim svoje fanove i one koji me poštuju", priznala je.

Janevska je tada iskreno podijelila i detalje iz svog djetinjstva.

"Otkako sam se rodila, znala sam da sam djevojčica. Nikada se nisam ponašala kao dječak. Jedino što me činilo muškarcem bio je moj biološki spol. Već s pet godina sam postala svjesna da nešto nije u redu. Željela sam se šminkati i oblačiti kao princeza, ali mi roditelji to nisu dopuštali. Tada sam shvatila da sam rođena u pogrešnom tijelu", zaključila je.

