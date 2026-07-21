Svi znaju njegove roditelje, ali njega gotovo nitko ne prepoznaje: Znate li čiji je ovo sin?

Iako je od rođenja jedno od najpoznatijih djece Hollywooda, Knox Jolie-Pitt (18) godinama uspijeva ostati izvan fokusa javnosti. Sin Angeline Jolie (51) i Brada Pitta (62) rijetko se pojavljuje na događanjima, ne daje intervjue i za razliku od nekih članova svoje obitelji gotovo nikada nije dio medijske scene.

Upravo zato svaka njegova rijetka fotografija privuče veliku pažnju. Tako je ovih dana snimljen nakon Muay Thai treninga u Los Angelesu, kada je Knox pokušao otići svojim automobilom s parkirališta, no put mu je na nekoliko minuta blokiralo drugo vozilo. Iako je riječ bila o sasvim običnoj situaciji, prolaznici nisu propustili priliku fotografirati 18-godišnjaka kojeg mnogi danas teško prepoznaju.

Foto: Terma, SL/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Vješto izbjegava medije

Knox, rođen 2008. godine u Nici, zajedno sa svojom blizankom Vivienne, odrastao je pod stalnim interesom javnosti, no njegovi roditelji nastojali su mu omogućiti što normalnije djetinjstvo. Za razliku od nekih članova obitelji Jolie-Pitt, nikada nije pokazivao interes za filmski svijet, već se posljednjih godina posvetio sportu, posebice borilačkoj vještini Muay Thai.

Foto: -/Backgrid USA/Profimedia

S majkom Angelinom Jolie posljednjih je godina viđen nekoliko puta, a glumica ga je podržavala na njegovim sportskim aktivnostima. Jolie je često isticala koliko joj djeca znače i koliko želi da svako od njih pronađe vlastiti put, neovisno o slavi roditelja.

Njegov odnos s ocem Bradom Pittom posljednjih je godina bio pod povećalom javnosti zbog turbulentnog razvoda slavnog para. Pitt rijetko javno govori o privatnom odnosu s djecom, a Knox je, kao i većinu svog života, i taj dio zadržao daleko od kamera.

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Za razliku od prezimena koje nosi, Knox Jolie-Pitt zasad ne želi živjeti pod svjetlima reflektora. Mladić kojeg gotovo svi znaju po imenu, ali malo tko bi ga prepoznao na ulici, očito pokušava izgraditi vlastiti identitet izvan sjene svojih slavnih roditelja.