Sienna Miller se udaje: Nekoliko tjedana nakon poroda glumica i 15 godina mlađi maneken se zaručili

Glumica Sienna Miller (44) zaručila se za glumca i modela Olija Greena (29), prenosi E! News. Vijest o zarukama dolazi svega nekoliko tjedana nakon što je Miller otkrila da je par dobio svoje drugo zajedničko dijete.

Zaruke stigle iznenada nakon dolaska bebe

U petak, 5. lipnja, Miller je fotografirana u Barceloni s bebom u naručju, a pažnju je privukao prsten na ruci za koji se pretpostavlja da je zaručnički. U ležernom izdanju – trapericama i bijeloj majici – glumica je nosila novorođenče na prsima, dok je rukom nježno pridržavala dijete, jasno ističući prsten na ruci.

Miller je majka troje djece. Kćer Marlowe (13) dobila je s bivšim partnerom Tomom Sturridgeom, dok je prvo dijete s Greenom rodila krajem 2023. godine. U intervjuu za E! News 11. svibnja otkrila je i da je nedavno dobila treće dijete, opisavši iskustvo kao emocionalno intenzivno i iscrpljujuće zbog manjka sna.

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“Dogodilo se. Imam sićušnu bebu pored sebe. Malo mi je teško sastavljati rečenice,” rekla je glumica, dodajući: “Spavam jako malo, ali potpuno sam zaljubljena u svoju bebu.”

Ljubav koja je podigla prašinu

Miller i Green u vezi su skoro pet godina, a tijekom tog razdoblja često su viđeni zajedno na javnim događanjima, uključujući večere i košarkaške utakmice. Par se zajedno pojavio i na afterpartyju dodjele Oscara 2022. godine, gdje su prošetali crvenim tepihom držeći se za ruke.

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Naime, sudbonosni susret dogodio se na zabavi za Noć vještica koju je organizirao zajednički prijatelj. Sienna Miller, tada već afirmirana glumica s turbulentnom ljubavnom prošlošću iza sebe, nije bila impresionirana. Upoznavši mladog glumca Olija Greena, njezina prva reakcija bila je skeptična. "Mislila sam, 'Ovo je apsurdno. Ovo neće nigdje voditi'", povjerila se godinama kasnije u velikom intervjuu za britanski Vogue. Nije planirala započeti vezu, pogotovo ne s nekim tko pripada mlađoj generaciji. "Nije bilo kao, 'Sada ću si naći mlađeg dečka.' Bilo je više, 'Kvragu! Zašto si tako mlad? To je tako iritantno'", iskreno je priznala za Harper's Bazaar.

Foto: Doug Peters/PA Images/Profimedia

No, Green se nije dao obeshrabriti. "Morao se svojski potruditi da me nagovori da izađemo na piće", otkrila je Miller, potvrđujući da je njegova upornost na kraju urodila plodom. U veljači 2022. su prvi put viđeni zajedno na utakmici New York Knicksa, a ubrzo nakon toga su se i njezini bliski prijatelji uvjerili da se rađa nešto posebno.

Glumica Emily Blunt, dugogodišnja Siennina prijateljica, pridružila im se na jednom od spojeva i odmah prepoznala srodnu dušu. "U njemu vidim toliko toga što ima i ona", izjavila je Blunt, "posebno tu slobodoumnu, znatiželjnu, neiskvarenu crtu." Svoju su vezu i službeno potvrdili u ožujku 2022. godine, kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu prestižnog Vanity Fair Oscar Partyja, izgledajući skladno i zaljubljeno. Iako je mislila da veza neće biti ozbiljna, Miller je priznala: "A onda sam se, prilično brzo, zaljubila."

Generacijski jaz kao prednost

Razlika od petnaest godina neizbježno je postala tema medijskih napisa, no za Siennu Miller ona je predstavljala sve samo ne prepreku. Dapače, s vremenom je shvatila da je upravo taj generacijski odmak jedna od prednosti njihova odnosa. U razgovoru za Harper's Bazaar detaljno je objasnila kako percipira muškarce Greenove generacije.

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"Postoji razlika u načinu na koji ta generacija muškaraca poštuje žene", naglasila je. Iako je dodala da je to svakako i "specifično za njega, jer je vrlo mudar i staložen", vjeruje da je riječ o širem fenomenu. "Vjerujem da je to i do generacije. Oni su odrasli u ponešto ravnopravnijim uvjetima. Vidim to i kod njegovih prijateljica, kao i kod prijatelja."

Green, osim glumačke karijere s ulogama u serijama i filmovima poput 'The Crown', 'The Mosquito Coast' i 'A Good Person', gradi i uspješnu manekensku karijeru te je zaštitno lice brojnih kampanja brenda Burberry.

U veljači 2025. godine zajedno sa Siennom Miller postao je dio Frame denim kampanje, što im je bio prvi zajednički profesionalni projekt kao paru.