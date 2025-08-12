Šibenčani se oprostili od obitelji Dedić: Okupili se i odali počast

Samo dva mjeseca nakon što je glazbeni svijet ostao bez Matije Dedića, u ponedjeljak je otišla i njegova majka, legendarna pjevačica Gabi Novak. Šibenik se danas s tugom prisjeća cijele umjetničke obitelji Dedić. Ispred njihove kuće u Varoši, u Teslinoj ulici, postavljen je stol s fotografijom Arsena, Gabi i Matije. Građani, prijatelji i kolege donose cvijeće i pale svijeće, a u Knjigu žalosti ispisuju svoje posljednje pozdrave.