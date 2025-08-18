Eksplozija glamura u susjedstvu: Lidija Kordić ukrala sve poglede, stigle brojne zvijezde

Svake godine Sarajevo na nekoliko dana postaje centar filmske industrije, a crveni tepih pretvara se u pozornicu koja oduševljava obožavatelje. Četvrta večer Sarajevo Film Festivala okupila je brojne zvijezde, a pažnju je posebno privukla crnogorska glumica Lidija Kordić (29).

Publika i fotografi nisu skrivali oduševljenje, a komentari na društvenim mrežama brzo su je proglasili jednom od najbolje odjevenih dama večeri.

Također na tepihu je prošetala ekipa filma "Bosanski vitez" predvođena rediteljem Tarikom Hodžićem, kao i ekipa filma "Bijeli puž" reditelja Else Kremser i Levina Petera.

Osim njih istaknuo se i glazbenik Emir Bukovica i modni dizajner Adnan Hajrulahović.