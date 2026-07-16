Sanja Pilić objavila fotografiju u zagrljaju slavnog nogometaša: 'Prestrašan izum'

Omiljena hrvatska spisateljica Sanja Pilić (72) objavila je naizgled idiličnu fotografiju iz Rovinja. Na njoj pozira nasmijana u zagrljaju ni manje ni više nego slavnog nogometnog napadača Erlinga Haalanda (25). No, dok su mnogi na prvi pogled mogli pomisliti na slučajan ljetni susret, Pilić je objavom zapravo otvorila fascinantnu raspravu o tehnologiji koja sve više briše granice između stvarnosti i mašte.

'Prestrašan izum, ali odličan'

Fotografija, koja prikazuje prisan trenutak između spisateljice i sportaša na kamenim ulicama Rovinja, zapravo je djelo umjetne inteligencije. Sanja Pilić iskoristila ju je kao povod za komentar o vlastitom iskustvu s ovom naprednom tehnologijom. "A ova AI je zapravo zastrašujuća, toliko uvjerljiva", napisala je u opisu, dodavši kako se ipak dobro zabavlja istražujući njezine mogućnosti. "Ipak, zabavljam se postavljajući pitanja za sve i svašta. I tako je prijateljska. Razumije me u potpunosti. Prestrašan izum, ali odličan."

Spisateljica je otkrila i pozadinu odabira lika za svoju digitalnu kreaciju. "Mene je ovaj čovjek toliko oraspoložio da je to nevjerojatno. Voljela bih imati takvog brata. Zbog njega sam na kraju gledala sve utakmice koje ne bih gledala", priznala je Pilić.

Granice stvarnosti sve su tanje

Umjetna inteligencija za generiranje sadržaja više nije novost, već moćan alat koji se integrira u svakodnevni život. AI generatori slika postali su toliko napredni da s lakoćom stvaraju realistične prizore, što otvara vrata kreativnosti, ali i etičkim pitanjima poput autorskih prava i širenja dezinformacija.

Fenomen "deepfake" tehnologije, odnosno stvaranja realističnih, ali lažnih snimki i fotografija, u velikom je porastu, a slavne osobe poput Haalanda česte su mete. Iako je Pilić tehnologiju iskoristila za zabavnu objavu, ona istovremeno upozorava na njezinu uvjerljivost. Da nije jedina koju je ova tehnologija zaintrigirala, potvrdili su i komentari pratitelja koji su također priznali da su se navukli na umjetnu inteligenciju.