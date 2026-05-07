Sanja Doležal emotivnom objavom čestitala rođendan kolegi i kumu: 'Zeko, guramo dalje do stotke'

Vladimir Kočiš Zec danas slavi 78. rođendan, a povodom toga mu je Sanja Doležal (62), njegova bliska prijateljica i kolegica iz grupe Novi fosili, posvetila emotivnu objavu na Instagramu.

'Danas naš Zec, moje kumče, prijatelj i dugogodišnji kolega slavi rođendan. Za koji dan ćemo zajedno proslaviti i nazdraviti. Zeko, guramo dalje do stotke!', napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju.

Njezina objava oduševila je pratitelje, a pratitelji su kroz komentare čestitali Vladimiru rođendan.

Prije par tjedana, Sanja i Vladimir bili su zajedno na putovanju u Portugal, a ona je izlet ovjekovječila s hrpom fotografija s putovanja.

"Bliži se kraju obilazak Portugala... Porto predivan gradić, više boemski i umjetnički od Lisabona. Naravno, duplo manji. Treba vidjeti četvrt Ribeira, uz rijeku Douro, predivnu knjižaru Lello iz 1906. Obavezno degustirati vino Porto! Dobra hrana i divni ljudi. Svakako treba doći opet. O Lisabonu i fadu, Pastel de nata... uskoro", napisala je u Instagram objavi.

Osim što su suradnici i prijatelji, Sanja i Zec su jedno drugom i kumovi. Zec je bio kum Sanji na vjenčanju s pokojnim Nenadom Šarićem, a ona mu je bila kuma kada je 2014. oženio Dinu Hadžiselimović.

