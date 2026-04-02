‘Sanja i ja ga često spominjemo’: Vladimir Kočiš Zec emotivno o preminulom kolegi

Hrvatski glazbenik i član legendarne grupe Novi fosili Vladimir Kočiš Zec (77) predstavio je novu pjesmu „Još jednu šansu daj mi“, kojom potvrđuje da i dalje aktivno stvara i pronalazi inspiraciju u glazbi i suradnjama.

Nova pjesma o emocijama i novim počecima

Riječ je o baladi koja progovara o ljubavi, kajanju i potrebi za novom prilikom. Tekst potpisuje njegov dugogodišnji suradnik Miroslav Rus, dok glazbu potpisuje sam Kočiš.

Iako naglašava da pjesma nije autobiografska, ističe kako osobno vjeruje da ljubavi uvijek treba dati novu šansu. 'Pjesma nije autobiografska, stihove potpisuje moj dugogodišnji prijatelj i suradnik Miroslav Rus. On me jako dobro poznaje i zna koje pjesme mi najbolje pašu. Ipak, osobno vjerujem da ljubavi uvijek vrijedi dati šansu.' rekao je za 24sata.

Inspiracija i dalje ne jenjava

Unatoč dugoj karijeri, Kočiš kaže da i dalje osjeća snažnu motivaciju za rad. Posebno ga, ističe, inspiriraju mlađi glazbenici s kojima danas surađuje, a koji mu donose novu energiju i polet.

'Drago mi je što u ovoj fazi karijere još mogu stvoriti dobru pjesmu. Mladi glazbenici koji me prate donose novu energiju, puno se može naučiti od njih i pravo je zadovoljstvo s njima odrađivati koncerte. Od njih crpim inspiraciju i polet za stvaranje novih melodija. Nažalost, od Novih fosila ostali smo samo Sanja i ja, s kojom i dalje često nastupam svirajući naše stare hitove. Sretan sam što me služi zdravlje i što mogu raditi ono što volim i od čega živim.' kaže Kočiš.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Sjećanje na Marinka Colnaga

Nova pjesma dolazi nakon gubitka dugogodišnjeg prijatelja i kolege iz Novih fosila Marinka Colnaga (†82), čiji ga je odlazak duboko pogodio.Kočiš priznaje kako se njega i dalje često prisjeća zajedno s kolegicom Sanja Doležal (62), s kojom i danas nastupa izvodeći bezvremenske hitove.

'Njegova smrt me duboko pogodila i još me dira. Marinko je bio više od prijatelja - bili smo kao braća. Poznavao sam ga još od '76., dijelio s njim sobe na turnejama i prošao mnoge trenutke koje ću zauvijek pamtiti. Sanja i ja ga često spominjemo' rekao je iskreno.

Bez pritiska i u vlastitom ritmu

Kao ekskluzivni izvođač diskografske kuće Croatia Records, Kočiš ima slobodu stvarati bez pritiska i praćenja trendova. Trenutačno radi na novom albumu koji bi, kako kaže, mogao biti objavljen kroz godinu dana.

Planira i nekoliko dueta, među kojima je i suradnja s mladom pjevačicom Jozefinom Jurišić.

Govoreći o uspjehu, Kočiš naglašava da mu najviše znači reakcija publike, a ne mjesto na ljestvicama. Ponosan je na nasljeđe Novih fosila i smatra da upravo zahvaljujući toj tradiciji i danas uspijeva doprijeti do publike.

