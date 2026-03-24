Sanja Doležal podijelila staru fotografiju Novih fosila i rasplakala obožavatelje diljem regije

Hrvatska pjevačica Sanja Doležal (62), dugogodišnja članica legendarne grupe Novi fosili, podijelila je emotivnu objavu koja je mnoge dirnula. Na svom Instagram profilu prisjetila se zlatnih dana benda uz staru fotografiju iz osamdesetih godina.

Uz fotografiju, Sanja je napisala: „Proletjele godine, a lijepa sjećanja ostaju zauvijek“, čime je potaknula val nostalgije među obožavateljima.

Na objavljenoj fotografiji nalaze se i njezini nekadašnji kolege Slobodan Momčilović Moka, Marinko Colnago i Rajko Dujmić, koji su u međuvremenu preminuli. Od nekadašnje postave danas su živi samo Sanja i Vladimir Kočiš Zec.

Fanovi preplavljeni emocijama

Objava je brzo izazvala brojne reakcije. Fanovi su u komentarima dijelili uspomene na pjesme, koncerte i razdoblja života koja su obilježili upravo Novi fosili. Mnogi su istaknuli kako ih je fotografija podsjetila na mladost, ljubavi i bezbrižnije dane.

Dolazak u bend i vrhunac karijere

Podsjećamo, Sanja Doležal pridružila se bendu 1983. godine, nakon što je prva pjevačica Đurđica Barlović napustila glazbenu scenu. Iako je to bila velika promjena za grupu, Sanja se brzo uklopila i donijela novi zvuk.

U godinama koje su uslijedile, Novi fosili doživjeli su vrhunac popularnosti, s brojnim hitovima, rasprodanim koncertima i nagradama, a njihove pjesme pjevale su se diljem bivše države.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s hrvatskim odvjetnikom kojem je Chuck Norris slao pisma: 'Bio je naš kolega'