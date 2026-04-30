Romantična snimka Marka Vuletića i partnera Bogija izazvala lavinu komentara: 'Živjela ljubav'

Poznati hrvatski influencer Marko Vuletić (26) ponovno je oduševio svojih više od 283 tisuće pratitelja na Instagramu, ovoga puta podijelivši intimne trenutke s putovanja u Veneciju. Objavio je kratku, ali iznimno emotivnu video montažu koja prikazuje njega i partnera Bogoljuba (38) kako uživaju u romantičnim prizorima grada, a koja je u kratkom roku potaknula lavinu pozitivnih komentara.

Snimka, koja vješto izmjenjuje atmosferične crno-bijele kadrove s onima u boji, započinje dirljivim trenutkom - nježnim poljupcem na brodu dok par plovi jednim od prepoznatljivih venecijanskih kanala. Montaža dalje vodi gledatelje na vizualno putovanje gradom na vodi, prikazujući ne samo ljubav para, već i ljepotu same Venecije. Nižu se impresivni prizori Velikog kanala u suton, pogled na impozantnu kupolu bazilike Santa Maria della Salute, remek-djelo barokne arhitekture, te romantične vožnje gondolom kroz uske, skrivene prolaze.

Cijeli doživljaj upotpunjen je opisom objave: "Pasta i tartufi u neograničenim količinama", čime se dalo naslutiti da par, osim u ljepotama grada, uživa i u raskošnoj gastronomskoj ponudi po kojoj je Italija poznata. Ovo putovanje dolazi nedugo nakon što su Marko i njegov partner Bogoljub u ožujku 2026. proslavili prvu godišnjicu sklapanja životnog partnerstva u Zagrebu, što cijelom bijegu u Veneciju daje dodatnu notu slavlja njihove ljubavi.

Oduševili pratitelje

Ova dirljiva i estetski dotjerana objava nije ostavila ravnodušnima ni Vuletićeve brojne pratitelje, koji su u komentarima ispod videa izrazili svoje oduševljenje i podršku. "Kad me pitaju koji mi je omiljeni celebrity par, ja kažem Marko & Bobo", napisala je jedna pratiteljica, sažimajući osjećaje mnogih. Posebno se istaknula poruka druge pratiteljice koja je napisala: "Da svi u životu imamo svog Bobu i svoga Marka... da nas gledaju i da se gledamo kako se vas dva gledate. Živjela ljubav".

