Renata Sopek o poslu, formi i sazrijevanju: 'Ne dopuštam da mi godine diktiraju način vježbanja'

Renata Sopek (47) već je godinama jedno od prepoznatljivih lica domaće javne scene, najprije kao fitness trenerica i autorica popularnih trening programa, a zatim i kao uspješna stručnjakinja za odnose s javnošću. Iako se povukla iz snimanja treninga, njezina energija, disciplina i posvećenost zdravom načinu života i dalje su jednako prisutni. U razgovoru otkriva kako danas izgleda njezina poslovna svakodnevica, što ju i dalje motivira na kretanje i trening, kako gleda na promjene u percepciji ženskog tijela kroz godine, ali i koliko su ravnoteža, zdravlje i osobno zadovoljstvo ključni u njezinu životnom ritmu.

Većina gledatelja pamti Vas kao fitness trenericu. Već dugo niste objavili videozapis treninga, no sudeći po Vašoj odličnoj formi, pretpostavljam da još uvijek redovito vježbate. Jesam li u pravu?

Neki dan sam baš razmišljala o tome jer i dalje dobivam puno upita za savjete i prijedloge treninga. Ljudi me i danas pitaju za vježbe s DVD izdanja i kako ih mogu nabaviti. Vježbam i dalje, iako sam imala razdoblje kada zbog slomljene noge i zdravstvenih problema nisam mogla trenirati. Tjelovježba i životni stil koji uz nju dolazi sastavni su dio mene i to se nikada neće promijeniti. Vidim da ću uskoro morati objaviti neki dobar trening ili izazov.

Osim odnosa s javnošću, čime se sve bavite danas?

Magistra sam odnosa s javnošću i u skladu s tim već dugi niz godina radim zahtjevan i dinamičan posao. U PR agenciji radim s klijentima za koje, zajedno sa svojim kolegama, realiziram cjelovit portfelj marketinških usluga koje agencija nudi. I dalje moderiram različite evente te surađujem s premium brendovima u promotivne svrhe. Moj životni tempo i dalje je vrlo dinamičan, baš kao što je uvijek i bio.

Bili ste u dvadesetim godinama života kada je vitak izgled u medijima ženama bio imperativ. Neki danas smatraju da je to štetilo načinu na koji su djevojke i žene percipirale svoje tijelo. Je li bilo zahtjevno osjećati se samopouzdano u takvim okolnostima? Kako gledate na taj „trend” iz današnje perspektive?

Svako razdoblje donosi određene trendove, a svi mi, kada smo u životnoj dobi u kojoj možemo kritički promišljati, trebamo razviti svijest o tome što je prihvatljivo i zdravo te ne narušava naše fizičko i mentalno zdravlje. Kada govorimo o mladima i njihovoj podložnosti različitim utjecajima, presudnu ulogu imaju obitelj i najbliža okolina. Oni pomažu osobi da izgradi zdrav odnos prema sebi i razvije samopouzdanje na čvrstim temeljima. U tom slučaju nema straha od slijepog praćenja trendova.

Foto: Screenshot Instagram/@renatasopek

Ne bih rekla da mi je bilo zahtjevno osjećati se samopouzdano jer sam i tada promovirala zdrave životne navike i tjelesnu aktivnost kao stil života, što smatram iznimno pozitivnim. Dobra fizička forma bila je rezultat takvog pristupa, uz primarni fokus na zdravlje, koje je temelj svega. Vitak izgled, kao posljedicu zdravih životnih navika, i sama sam promovirala, ali nikada ne govorim o izgladnjivanju ili nezdravim metodama kako bi se to postiglo.

Što biste naveli kao korake za održavanje mladolikog izgleda? Je li u zrelijim godinama potrebno više vježbe i mijenja li se način vježbanja?

Oduvijek treniram vrlo intenzivno i ne dopuštam da mi godine diktiraju način vježbanja. Čak i kada sam se suočila s problemom sa štitnjačom i morala prilagoditi određene segmente treninga, nisam odustala od aktivnosti, što se pokazalo dobrom odlukom. Što se mladolikog izgleda tiče, hvala Vam na komplimentu. Vjerujem da na tome mogu zahvaliti dobroj genetici, brizi o zdravlju, kontinuiranom treningu i redovitom self-careu. To je kombinacija brojnih čimbenika, ali i balansa koji treba postojati između stresnog poslovnog života i osobnih potreba. Kada smo zadovoljni i ispunjeni, vjerujem da to zrači i prema van.

Kada govorimo o zdravoj prehrani, čime se vodite? Što je „must have” na Vašem jelovniku?

Kombiniram nutricionistički dobro posloženu prehranu s uvjerenjem da organizmu treba dati ono što traži, ali uvijek u normalnim i uravnoteženim količinama. Volim mediteranski način prehrane, jedem više manjih obroka dnevno i ne večeram kasno. Na mom jelovniku uvijek mora biti puno ribe, povrća i voća, a neizostavne su i juhe.

Kako ćete provesti ovo ljeto? Idete li na kakva putovanja?

Često putujem, čak i kada je riječ samo o vikend road tripu. Volim otkrivati nova mjesta, kulture i različite energije. I ovo ljeto planiram pobjeći negdje gdje još nisam bila i zadovoljiti svoju želju za upoznavanjem novih lokacija. Imam nekoliko ideja, ali konačnu odluku još nisam donijela.

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Prošlo je nešto više od godine dana otkako ste izašli iz dugogodišnje veze. Ima li neke nove ljubavi na vidiku?

Kada je riječ o privatnom životu, nikada nisam bila previše rječita. Smatram da svoju intimu svatko treba čuvati za sebe i dijeliti je s ljudima koji su mu bliski, a ne izlagati je javnosti. Tim se načelom vodim i danas.