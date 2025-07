Milica Todorović otkrila što je Novak tražio na svom vjenčanju: 'Morala sam sići s bine'

Pjevačica Milica Todorović (34) nekoliko je puta imala priliku nastupati na proslavama obitelji Đoković, ali jedno vjenčanje posebno joj je ostalo urezano u sjećanje, a to je vjenčanje Novaka (38) i Jelene Đoković, koje se dogodilo 10. srpnja 2014. godine.

„Tada sam bila u Hrvatskoj, na turneji, u punoj snazi popularnosti. Peti dan zaredom nastupala sam i bila iscrpljena. Sjedila sam u kafiću s bendom, sestrom i zetom, gledali smo Novaka na televiziji dok je igrao. I, spontano sam rekla: 'Jao, on se ženi za pet dana, zamisli da ja pjevam na njegovoj svadbi.' Iskreno, to je bila kao dječja želja, poslala sam tu misao u svemir, i ne mogu vjerovati, doslovno minutu kasnije zvoni telefon; Miša Mijatović me zove. Pomislila sam da me zove za neku svirku, a već sam bila umorna i nije mi bilo do toga“, ispričala je Milica u TV emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Ono što joj je Miša rekao, ostavilo ju je bez riječi. „Kaže mi Miša: Nemaš slobodan dan? Zamolili su me Đokovići da te pitam bi li pjevala na svadbi?" Ja sam samo rekla: "Molim?! Ponovi mi to!" Objasnio mi je da su razmišljali tko bi mogao pjevati na vjenčanju i da su baš mene izabrali jer im se sviđa moja energija, iskrenost i to što nemam skandale. Odmah sam rekla menadžeru da sve otkaže, nisam željela propustiti tu priliku. Bilo je to uzbuđenje, kao na ekskurziji, nezaboravno“, otkrila je.

Foto: Antonio Ahel/ataimages /pixsell

Na pitanje kako je izgledalo vjenčanje, Milica je ispričala da je tada prvi put upoznala Novaka, a odmah je osjetila posebnu povezanost. „Novaka nisam ranije znala, ali sam odmah osjetila njegovu energiju. On i Jelena imaju posebnu smirenost i sklad. Sve je bilo spontano, prirodno, nije bilo nikakve uštogljenosti. Proslava je trajala dvije večeri, bilo je to zaista lijepo iskustvo. Kad mi je Novak rekao da siđem s bine i otpjevam "Tri čaše", pomislila sam: "Vau, je li se ovo stvarno događa meni?!' To prijateljstvo traje i danas“, zaključila je iskreno.

Na vjenčanju Novaka i Jelene koje se održalo 19. srpnja 2014. godine se pojavilo mnogo poznatih lica, kako iz svijeta sporta, tako i iz showbiza, a posebnu pažnju tada je naročito privukao tenisač Boris Becker.

