Nina Badrić se u Varaždinu družila s Dalićevom suprugom: Evo kako izgleda samozatajna Davorka

Naša glazbena diva Nina Badrić (53), poznata po svom moćnom vokalu i energičnim nastupima, pokazala je svojim obožavateljima kako puni baterije uoči koncerta. Prije nastupa na varaždinskom Adventu, pjevačica je podijelila trenutke uživanja u restoranu našeg nogometnog izbornika Zlatka Dalića (59), a svu pažnju ukrala je dama s kojom je Nina pozirala.

Riječ je naime o supruzi izbornika Dalića, samozatajnoj Davorki, koju nemamo priliku često vidjeti na društvenim mrežama.

"Večeras pjevamo na prekrasnom adventu u Varaždinu al’ prije svega najbolja klopica", napisala je Nina u opisu objave koja je u u svega sat vremena skupila preko tisuću lajkova oduševljenih obožavatelja.

Davorka i Zlatko Dalić vole se više od tri desetljeća

Na fotografiji pjevačica pozira u ležernom, ali chic zimskom izdanju, koje se sastojalo od bijele veste s crvenim detaljima i tople jakne dok je Davorka Dalić zablistala u elegantnoj kombinaciji smeđih hlača i dolčevite koju je upotpunila bež vestom. Inače, Davorka i Zlatko Dalić u braku su već više od tri desetljeća, a u istom su dobili i dva sina - Tonija (32) i Brunu (27).

Ovaj nastup u Varaždinu samo je jedan u nizu koncerata koje Nina održava tijekom prosinca, u sklopu promocije svog novog singla "Moj rodni grad". Pjesma je ujedno i najava za njezin dugoočekivani album "Moji ljudi", čiji se izlazak očekuje u veljači.

Nakon Varaždina, Ninu očekuju nastupi u Koprivnici, Opatiji, Bihaću te doček Nove godine na Viru, što potvrđuje da je uistinu u napornom, ali uspješnom razdoblju karijere.

