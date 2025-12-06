Zrinka 'puca' od sreće: 'Ma, napokon sam se popela na postolje i u ovoj sezoni'

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić drugim je mjestom u subotnjem veleslalomu u kanadskom Tremblantu izjednačila svoj najbolji rezultat karijere u Svjetskom kupu u toj disciplini, a ujedno je i po prvi put ove sezone neku utrku okončala među tri najbolje.

"Sretna sam s drugim postoljem u veleslalomu u karijeri, a napokon sam se popela na postolje i u ovoj sezoni. U prvoj vožnji stazu je postavljao moj trener i tata i definitivno se bazirao na moje jače strane. Odgovarao mi je taj ritam u početku. Donji dio staze je bio aritmičan uz valove i stoga nije bilo jednostavno, ali dobro sam se snašla i stekla samopouzdanje za drugu vožnju. Na startu druge vožnje dosta me ometala magla, ali nakon prvih nekoliko vrata vidljivost je bila bolja", kazala je Ljutić koju u nedjelju očekuje još jedan veleslalom u Tremblantu.

Za pobjednicom Novozelanđankom Alice Robinson Ljutić je zaostala 94 stotinke, dok je od treće Kanađanke Valerie Grenier bila brža šest stotinki.