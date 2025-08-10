Prepoznajte li ovu slavnu pjevačicu iz 2000.? Vratila se s pauze potpuno neprepoznatljiva

Nelly Furtado (46), kanadska pjevačica portugalskog podrijetla, rođena je 2. prosinca 1978. u Victoriji. Svjetsku slavu stekla je debitantskim albumom Whoa, Nelly! (2000) i hitom I’m Like a Bird, za koji je osvojila Grammy. Najveći komercijalni uspjeh postigla je s albumom Loose (2006), koji je iznjedrio globalne hitove poput Promiscuous, Maneater i Say It Right. Tijekom karijere prodala je više od 45 milijuna zapisa i osvojila brojne nagrade, uključujući Grammy, Latin Grammy i Juno. Nakon duže pauze vratila se 2024. s albumom 7, koji je stvarala zajedno sa svojom kćeri Nevis, potvrdivši status jedne od najprepoznatljivijih pop izvođačica posljednjih desetljeća.