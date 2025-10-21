Procurili novi detalji tragične smrti poznatog pjevača: 'Avion se počeo prevrtati'

Zrakoplovna nesreća koja se dogodila 18. rujna, a u kojoj su poginuli country pjevač i tekstopisac Bret James (57), njegova supruga Melody Carroll (59) i njezina kći Merrill Wilson (28), prema preliminarnom izvješću Nacionalnog odbora za sigurnost prometa, pokazuje da je mali zrakoplov Cirrus SR22T izgubio kontrolu te se spiralno srušio nedaleko od piste na koju je pokušavao sletjeti.

James je sam pilotirao zrakoplovom i zatražio vizualni prilaz za slijetanje na zračnu luku Macon County Airport u Franklinu, u saveznoj državi Sjevernoj Karolini, prenosi američki People

Zrakoplov je poletio s aerodroma John C. Tune u Nashvilleu, u saveznoj državi Tennessee, a nesreća se dogodila nešto više od dva sata kasnije, u 14:48 sati po lokalnom vremenu.

"Odjednom više nije bilo letjelice"

James je kontrolorima leta prijavio da planira napraviti puni zaokret od 360 stupnjeva kako bi pristupio pisti za slijetanje. Međutim, nakon toga više nije bilo komunikacije s njim.

Sigurnosne kamere zabilježile su da je zrakoplov ušao u spiralni pad prije nego što je udario o tlo. Prema riječima više svjedoka, letjelica je letjela vrlo nisko iznad zračne luke i obližnjeg školskog igrališta. Navodno se ljuljala s jedne strane na drugu, zatim se prevrnula naopako i nestala iza drvoreda, prije nego što se srušila u otvoreno polje.

Preliminarna istraga nije pronašla znakove kvara motora. Ostaci aviona pronađeni su i podvrgnuti su daljnjoj tehničkoj analizi.

