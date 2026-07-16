Princ Harry priznao istinu o djetinjstvu: 'Zlostavljali su me u školi, zvali su me Carrot Top'

Princ Harry (41), vojvoda od Sussexa, se u emisiji, koju vodi bivši ragbijaš Joe Marler (36), našalio na svoj račun i svoju boju kose opisao kao "boju zalaska Sunca ili kestenjasta" te se nadovezao "Zlostavljali us me u školi. Zvali su me Carrot Top". Njegova mrtva-hladna izvedba izazvala je provalu smijeha u studiju, a Marler je u jednom trenutku sakrio lice u dlanove.

Mamina kopija

Ovaj neočekivani trenutak iskrenosti i humora pokazao je opušteniju stranu vojvode od Sussexa, a mnoge je podsjetio na njegovu majku, pokojnu princezu Dianu, koja je također bila poznata po svom šarmu i sposobnosti da se na neformalan način poveže s ljudima. Javnost često povlači paralele između majke i sina, ističući njihovu zajedničku empatiju i buntovnički duh.

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Napuštanje kraljevske obitelji

Harry i njegova supruga Meghan Markle (44) povukli su se s dužnosti viših članova kraljevske obitelji u siječnju 2020. godine. Bili su ljutiti zbog medijskih zadiranja u privatnost i frustrirani time što im je Buckinghamska palača onemogućila razvoj brenda "SussexRoyal”. Harry je zadržao titulu princa i peti je u redu za prijestolje. Par, koji se upoznao 2016., a vjenčao 2018. godine, zadržao je titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa, no više im se ne obraća s "Njegova” ili "Njezina Kraljevska Visost”. Harry se također odrekao svojih vojnih titula. Kada je Harryjev otac postao kralj, njihovo dvoje djece postali su princ Archie (7) i princeza Lilibet (5) od Sussexa.

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