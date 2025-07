Preminuo Alan Bergman, legendarni tekstopisac i trostruki dobitnik Oscara

Alan Bergman, slavni američki tekstopisac i trostruki dobitnik Oscara, poznat po svojem dugogodišnjem radu sa suprugom Marilyn, umro je u dobi od 99 godina.

Umro u svom domu

Umro je kasno u četvrtak u svojem domu u Los Angelesu, potvrdio je njegov glasnogovornik za dpa. Pjesme je pisao do samoga kraja premda je zadnjih mjeseci imao problema s disanjem.

Bergman i njegova supruga Marilyn, koja je umrla 2022. u dobi od 93 godine, bili su među najpoznatijim tekstopiscima u Hollywoodu.

Vjenčali su se 1958., a najviše su se istaknuli filmskom glazbom. Bili su 16 puta nominirani za Oscara.

Prvi Oscar dobili su za svoju prvu nominaciju - skladbu "The Windmills of Your Mind" iz filma "Afera Thomasa Crowna" iz 1968.

Još dva Oscara dobili su za "The Way We Were", naslovnu skladbu za romantičnu dramu "Djevojka koju sam volio" iz 1973. s Barbrom Streisand i Robertom Redfordom te za riječi pjesama u filmu "Yentl" iz 1983. koji je Streisand režirala.

Uz Oscare osvojili i dva Zlatna globusa

Često su surađivali s francuskim kompozitorom Michelom Legrandom, a napisali su još nekoliko pjesama za Streisand, uključujući "Solitary Moon", "The Same Hello, the Same Goodbye" i "That Face".

Uz tri Oscara, osvojili su i dva Zlatna globusa, tri Grammya i četiri Emmya.

POGLEDAJTE VIDEO: Dokumentarcem koji je kupio BBC otvara se 72. Pula Film Festival: Znamo i tko nam je sljedeći adut za Oscara"