Prekinuli ili se skrivaju? Sve o Kylie Jenner i poznatom glumcu

Kylie Jenner i Timothée Chalamet već neko vrijeme nisu viđeni zajedno, što je pokrenulo nove spekulacije o njihovoj vezi. Mnogi od početka nisu vjerovali da su stvarno par, sumnjajući da je njihova romansa samo PR potez.

Unatoč tome, izvor blizak paru za People tvrdi da se Kylie i Timothée i dalje trude održati vezu na daljinu. Dok Kylie boravi u Los Angelesu, Timothée je u Budimpešti na snimanju filma Dune. Par se gotovo svakodnevno čuje preko FaceTimea, a Kylie ga je čak posjetila u srpnju.

Njihova veza, započeta u travnju 2023., prošla je put od tajnih susreta do javnog pojavljivanja na crvenom tepihu, uključujući David Di Donatello nagrade u Rimu. Iako su razdvojeni kilometrima, oboje se trude da veza funkcionira: Kylie leti k njemu kad god može, a Timothée balansira zahtjevne filmske obaveze.

Bez obzira na skepticizam, izgleda da ljubav ovog 'it para' opstaje, čak i kad je testira vrijeme, udaljenost i užurbani raspored.

