Poznata manekenka u 71. godini izgleda bolje nego ikad, ne odriče se vina i cigareta

Jedna od najpoznatijih manekenki, Jerry Hall, koja je upravo zakoračila u sedamdesete godine života navodi da je nije strah starenja i da se ne trudi izgledati 20 godina mlađe. "Mislim da nam treba biti dopušteno da izgledamo kao da imamo 70 godina", rekla je za Vogue. Poznata je po izbjegavanju botoksa i filera, "Zašto? Zašto se truditi da izgledamo kao da imamo 50 godina? Mislim, želiš dobro izgledati u 70-oj."

Okrugli rođendan manekenka je proslavila u društvu 200 uzvanika koje je tijekom večeri zabavljao imitator Elvisa. Među gostima bili su i njezino četvero djece koje je dobila s bivšim partnerom, rock pjevačem Mickom Jaggerom (82): Elizabeth (42), Georgia (34), Gabriel (28), James (40). Hall je još jednom dokazala da su godine ipak samo broj.

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Tajna mladolikog izgleda

Manekenka i danas snima editorijale te otvoreno govori o prihvaćanju svojih godina i prirodnog izgleda. Iako mnoge slavne žene posežu za estetskim operacijama, Hall ne skriva da fileri i botoks nisu njezin prvi izbor. "Što nije u redu s borama? Imam ih puno i uopće mi ne smetaju. Imam 70 godina i normalno je da imam bore. Ne želim izgledati čudno niti plašiti svoje unuke", izjasnila se. Također navodi da je njezina rutina njege lica vrlo jednostavna te da ne vjeruje u "anti-ageing" proizvode niti kreme za sunčanje, "Koristim prirodne proizvode i nikada ne kupujem ništa na kojem piše 'anti-ageing' jer mislim da je to uvredljivo." Hall je rekla da je zadovoljna što je moda počela ostavljati više prostora starijim ženama. Također je odbacila staru ideju odijevanja primjerenog dobi, nazvavši uniformu „starije dame“ ​​bež odjeće i ružnih, udobnih cipela „strašnom“.

Dok mnoge njezine kolegice biraju treninge u teretani, ona otkriva da joj takav oblik vježbanja nikada nije bio privlačan. Dobru kondiciju održava šetnjama, jogom i radom u vrtu, u kojem tijekom ljetnih mjeseci provodi većinu svog vremena. Priznaje da već tri desetljeća koristi holistički pristup zdravlju te dvaput godišnje odlazi ajurvedskom liječniku koji joj, kaže, provjerava puls, preporučuje ljekovito bilje i savjetuje koje namirnice treba uvrstiti u prehranu, a koje izbjegavati, "Izmjere mi puls, daju ljekovito bilje i kažu što bih trebala jesti, a što izbjegavati. Namažu me uljima, što je predivno. To je kao detoksikacija. Tako živim već 30 godina i mislim da mi koristi."

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Veliku pažnju, kaže, daje prehrani. Izbacila je rafinirane šećere, Najčešće jede tri obroka dnevno, a njezina prehrana temelji se na organskom voću i povrću. Dan obično započinje jajima ili zobenom kašom, za ručak bira juhe i salate, dok za večeru najčešće jede ribu, piletinu, meso ili razna variva.

Za Vogue otkriva da uživa u čaši vina: „Volim popiti vino uz ručak i uz večeru; ako imam društvo, uvijek ću piti vino”, rekla je, nazvavši to jednim od svojih omiljenih poroka. Također je rekla da popuši deset cigareta marke American Spirit dnevno te da sebe smatra „prilično umjerenom”.

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Bitno je napomenuti da su to isključivo njezine navike, dok stručnjaci preporučuju osobama starijim od 50 godina korištenje krema za sunčanje sa SPF-om 30 ili više i napominju da alkohol može imati jače i dugotrajnije učinke s godinama te da može povećati rizike povezane sa spavanjem, padovima, interakcijama lijekova i nekim zdravstvenim stanjima.

Na pitanje koji bi savjet dala mlađoj sebi Hall odgovara: „Možda da češće koristim zubni konac?”, a mladima poručuje:"Život je prilično težak i kratak, trebali biste se zabavljati što više možete."