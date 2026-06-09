Potpuno je bizarno, ali dobro vidite: Bianca Censori u tangicama muze kravu
Kanye West i Bianca Censori posljednjih godina često privlače pozornost svojim modnim izdanjima, performansima i umjetničkim projektima koji redovito pomiču granice očekivanog
Kanye West ponovno je privukao pozornost javnosti neobičnim videospotom za pjesmu Gemini Season, a glavnu ulogu u njemu ima njegova supruga Bianca Censori.
Spot promovira pjesmu s aktualnog albuma Bully, a prema stranim medijima režirala ga je upravo Bianca Censori.
U videu se 31-godišnjakinja pojavljuje odjevena u bijeli korzet, oskudno donje rublje i visoke potpetice, dok sjedi pokraj crno-bijele krave. U pozadini se prostire planinski krajolik sa snježnim vrhovima, što cijeloj sceni daje nadrealan i pomalo bizaran ugođaj.
Nakon nekoliko sekundi tijekom kojih nepomično gleda u kameru, Bianca se okreće prema životinji i muze kravu izravno u staklenu bocu. Kada završi, ponovno se okreće prema kameri, a u kadar ulazi Kanye West, odjeven potpuno u bijelo.
Jedna od scena iz spota prikazuje Kanyea kako joj prilazi sa staklenom bocom. Dok ga gleda podignute glave, reper joj prinosi bocu ustima.
Na fotografiji se vidi kako joj tekućina curi iz usta i slijeva se niz dekolte bijelog korzeta, dodatno naglašavajući provokativnu estetiku cijelog prizora.
Još jedan nekonvencionalan projekt para
Kanye West i Bianca Censori posljednjih godina često privlače pozornost svojim modnim izdanjima, performansima i umjetničkim projektima koji redovito pomiču granice očekivanog.
Novi videospot za "Gemini Season" nastavlja u istom tonu, oslanjajući se na upečatljive vizuale i simboliku koja je obilježila velik dio Westovog stvaralaštva. Iako značenje pojedinih scena zasad nije dodatno objašnjeno, spot je već privukao pažnju upravo zbog neobičnih i provokativnih prizora u kojima je Bianca Censori ponovno u središtu pozornosti.