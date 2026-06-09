Potpuno je bizarno, ali dobro vidite: Bianca Censori u tangicama muze kravu

Kanye West ponovno je privukao pozornost javnosti neobičnim videospotom za pjesmu Gemini Season, a glavnu ulogu u njemu ima njegova supruga Bianca Censori.

Spot promovira pjesmu s aktualnog albuma Bully, a prema stranim medijima režirala ga je upravo Bianca Censori.

U videu se 31-godišnjakinja pojavljuje odjevena u bijeli korzet, oskudno donje rublje i visoke potpetice, dok sjedi pokraj crno-bijele krave. U pozadini se prostire planinski krajolik sa snježnim vrhovima, što cijeloj sceni daje nadrealan i pomalo bizaran ugođaj.

Foto: Kanye West/Ferrari/Profimedia

Nakon nekoliko sekundi tijekom kojih nepomično gleda u kameru, Bianca se okreće prema životinji i muze kravu izravno u staklenu bocu. Kada završi, ponovno se okreće prema kameri, a u kadar ulazi Kanye West, odjeven potpuno u bijelo.

Jedna od scena iz spota prikazuje Kanyea kako joj prilazi sa staklenom bocom. Dok ga gleda podignute glave, reper joj prinosi bocu ustima.

Foto: Kanye West/Ferrari/Profimedia

Na fotografiji se vidi kako joj tekućina curi iz usta i slijeva se niz dekolte bijelog korzeta, dodatno naglašavajući provokativnu estetiku cijelog prizora.

Još jedan nekonvencionalan projekt para

Kanye West i Bianca Censori posljednjih godina često privlače pozornost svojim modnim izdanjima, performansima i umjetničkim projektima koji redovito pomiču granice očekivanog.

Novi videospot za "Gemini Season" nastavlja u istom tonu, oslanjajući se na upečatljive vizuale i simboliku koja je obilježila velik dio Westovog stvaralaštva. Iako značenje pojedinih scena zasad nije dodatno objašnjeno, spot je već privukao pažnju upravo zbog neobičnih i provokativnih prizora u kojima je Bianca Censori ponovno u središtu pozornosti.