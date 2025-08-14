Posljednji ispraćaj Nine Erak: Od naše glumice oprostila se poznata televizijska lica

Danas, u srijedu 14. kolovoza, na zagrebačkom Mirogoju održan je pogreb istaknute hrvatske kazališne, televizijske i filmske glumice Nine Erak, dugogodišnje članice Satiričkog kazališta Kerempuh koja je preminula u nedjelju 10. kolovoza 2025. u 69. godini života

Na posljednjem ispraćaju, uz obitelj, prijatelje i kolege, viđene su i glumice Mirela Brekalo i Elizabeta Kukić.

Nina Erak je u Kerempuhu od 1980. do umirovljenja 2021. odigrala više od 55 uloga te surađivala s brojnim drugim kazalištima, uključujući Teatar &TD, DK Gavella, ZKM, Kazalište Mala scena, Glumačku družinu Histrioni i Dubrovačke ljetne igre. Što se tiče ljubavi, u braku s glumcem i redateljem Borisom Svrtanom, s kojim ima kćer Petru, također glumicu u Zagrebačkom kazalištu mladih.