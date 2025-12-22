FREEMAIL
POZNATA CIFRA /

Popularni pjevač zaradit će pola milijuna eura od četiri rasprodana koncerta u Sarajevu

Popularni pjevač zaradit će pola milijuna eura od četiri rasprodana koncerta u Sarajevu
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Veliki interes publike za popularnog pjevača u Sarajevu rezultirao je četiri rasprodana koncerta, a samo od sponzorskih ugovora očekuje veliku zaradu, javlja Dnevni Avaz

22.12.2025.
15:08
Hot.hr
Davor Javorovic/pixsell
Popularni pjevač, Zdravko Čolić (74), održati će četiri koncerta u Sarajevu – 27. i 28. ožujka te 4. i 5. travnja 2026. – a od sponzorskih ugovora očekuje zaradu od oko 500.000 eura. Veliki interes publike i reputacija izvođača privukli su brojne tvrtke koje žele svoje ime povezati s ovim događajem.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Prema riječima jednog bosanskog menadžera, koji je želio ostati anoniman, organizacija koncerata planirana je još ljetos. Iako je pjevač planirao nastup i u Beogradu, to se, iz nepoznatih razloga, nije ostvarilo. Menadžer dodaje da sva sredstva od sponzora idu izravno izvođaču, dok troškove organizacije, najma prostora i honorara snosi sam pjevač.

– Sponzori se kontinuirano javljaju i od njihovih ulaganja pjevač će zaraditi najmanje pola milijuna eura. Organizacija ovakvog događaja nosi svoje troškove, ali na kraju se sve višestruko isplati – rekao je izvor.

Interes publike za koncerte bio je ogroman. Prvi koncert rasprodan je gotovo odmah nakon objave, što je motiviralo organizatore da dodaju i drugi datum, koji je također brzo rasprodan. Kako potražnja nije jenjavala, zakazan je treći koncert, a u samo nekoliko dana bio je rasprodan do posljednjeg mjesta. Zbog iznimnog interesa dodan je i četvrti datum, koji također bilježi veliki odaziv publike.

Zdravko čolić
