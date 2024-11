Petra Dugandžić odgovorila na sočna pitanja o suprugu: 'Ima li više od 19 cm?'

Hrvatska televizijska i kazališna glumica Petra Dugandžić (48) izazvala je veliku kontroverzu kada je otkrila da se udala za Nigerijskog nogometaša Maka Noblea (23). Na Instagramu se često pohvali njihovim zajedničkim fotografijama, a sada je odgovorila na pitanja obožavatelja.

Na Instagram pričama otvorila je "pitanja i odgovore" - pratiteljima je omogućila da je upitaju što god žele, a neka pitanja i odgovori posebno su zanimljivi. Jednu je ženu posebno zanimalo jesu li bolji spolni odnosi s muškarcima crne ili bijele rase.

"Kao žena ženi, o ukusima se ne raspravlja. Voliš li ti cheesecake s voćem ili bez?", odgovorila je.

Jednog je pratitelja zanimalo ima li njezin suprug više od 19 centimetara.

"Ovaj dečko nije izgleda sjedio na matematici. Jedan broj mu fali, malo sam zbunjena. Visok je 191 centimetar, fali ti jedan. Svašta tebi fali", odbrusila je glumica.

Znatiželjnog pratitelja zanimalo je zašto je odabrala baš crnca Nigerijca.

"Išla sam eci-peci-pec, svi su bili Nigerijci, on je bio mala vjeverica", odgovorila je kroz šalu.

Na upite za savijete kako prići starijim ženama odbrusila je kratko i jasno.

"Nikako. Ne prilaziš, ti si Hrvat, to nije za vas. Vi nađite svoje vršnjakinje, 4 godine maksimalno da je mlađa, to je idealno, minimalno dvoje djece, krštenja, krizme, sve po P. S.-u. To je za Hrvate, ovo ne", navela je.

Pitanje "Bi li bila s 20 godina mlađim bijelcem" deklarirala je kao rasizam, navodeći da postoje Afrikanci i Hrvati.

"Imaš crnaca po cijelom svijetu. Radi se o afričkom i hrvatskom mentalitetu. Što da ja radim s 20-godišnjim Hrvatićem kojem mama još uvijek briše usta nakon ručka. Aj ti meni sad to objasni", rekla je.

