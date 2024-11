Petra Dugandžić oštro odbrusila hejterima: 'Odskočite i sahnite!'

Glumica Petra Dugandžić iznenadila je javnost kada je nedavno otkrila da se u tajnosti udala za nigerijskog nogometaša Goziembaha Noblea Makuochukwua, poznatog kao Mak Noble.

Ova ljubavna priča poslužila je i kao inspiracija za njezinu novu predstavu pod nazivom "Nikome ni riječi," koja je premijeru imala 15. studenog u zagrebačkoj Scenoteci.

Otkad je par obznanio svijetu svoju vezu, postao je i meta kritika na društvenim mrežama. Glumica se već nekoliko puta obratila hejterima, a danas je još jednom na svom Instagram profilu pokazala koliko je čvrsta ljubav nje i mladog nogometaša.

"Davno sam mu rekla, reci mi da će sve biti ok. Odgovorio je: 'Da smo sada zajedno poljubio bih ti čelo i znala bi da nam nitko ništa ne može. I to ti obećajem!' Ooo kako je samo bio u pravu. Moj 23 godišnji mozak, ali duša starija od moje. Čuvat ću njegovu čistoću od svih vrsta vaše pohotnosti, bile velikoguze vršnjakinje mu ili krezubi vršnjaci mi. Odskočite i sahnite u vlastitoj neuporebivosti daleko on nas. Amen", napisala je u opis fotografije na kojoj je Mak ljubi u čelo.

