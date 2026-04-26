LJUBI SLOVENSKOG KOŠARKAŠA

Zaručila se influencerica Petra Dimić: 'Odabrala bih te opet, u svakom životu'

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sudeći prema fotografijama, prosidba je bila pomno isplanirana i odvijala se u idiličnom prirodnom okruženju

26.4.2026.
12:01
Josip Regovic/PIXSELL
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica i autorica, Petra Dimić, podijelila je s pratiteljima sretnu vijest o zarukama sa slovenskim košarkašem Rokom Radovićem. Dimić, na društvenim mrežama poznata kao "saamopetraa", objavila je seriju romantičnih fotografija koje dokumentiraju prosidbu iz snova, popraćenu emotivnom porukom koja je dirnula njezinu brojnu publiku.

"Ljubav prema tebi promijenila je oblik mog života - i odabrala bih te opet, u svakom životu", napisala je Petra uz objavu koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i čestitki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudeći prema fotografijama, prosidba je bila pomno isplanirana i odvijala se u idiličnom prirodnom okruženju. Rok je Petru zaprosio na drvenom doku uz mirno jezero, dok su se u pozadini nazirale planine prekrivene snijegom. Cijeli trenutak zabilježen je objektivom profesionalnog fotografa, a romantičnoj atmosferi pridonio je i glazbenik koji je svirao violončelo, što se može vidjeti na nekoliko crno-bijelih fotografija.

Serija fotografija prati cijeli događaj: od trenutka kada Rok, odjeven u crnu kožnu jaknu, kleči pred Petrom s otvorenom kutijicom za prsten, do njezine iznenađene reakcije i suza radosnica. Uslijedili su emotivni zagrljaji, poljupci i smijeh, a influencerica je ponosno pokazala i zaručnički prsten. Riječ je o upečatljivom prstenu s tri kamena: velikim ovalnim kamenom zelenkasto-plave boje u sredini te dva manja bijela kamena sa strane, postavljenima na srebrni obruč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tko je odabranik poznate influencerice?

Njezin zaručnik je Rok Radović, 25-godišnji slovenski profesionalni košarkaš iz Ljubljane. Visok dva metra, igra na poziciji krila za klub Cedevita Olimpija u ABA ligi te je član slovenske reprezentacije. Par je svoju vezu dugo držao dalje od očiju javnosti, no ovom su objavom potvrdili da svoju ljubav planiraju okruniti brakom.

Petra Dimić jedna je od pionirki domaće influencerske scene, aktivna na društvenim mrežama još od svoje dvanaeste godine. Popularnost je stekla na YouTubeu, a danas stvara sadržaj i na Instagramu i TikToku, gdje dijeli detalje iz svog života, modne savjete i kulinarske recepte. Autorica je i autobiografske knjige 'Buntovnica, ljubavnica, diva'.

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
