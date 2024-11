'Samo Petra' otkriva: 'Pronašla sam ljubav. Naša obitelj bogatija je za jednog člana'

Od društvenih mreža napravila je posao, a od istih zarađuje od 12. godine. Ona je Petra Dimić (24), zagrebačka influencerica koja je javnosti poznata pod imenom "Samo Petra", a sadržaj koji objavljuje odnosi se na njezinu svakodnevicu i ljubavne savjete. Ovoga je puta za Net.hr govorila o privatnom životu, mišljenju o estetskim korekcijama, ali i najgorim upadima muškaraca. U nastavku saznajte o čemu smo sve razgovarali s Petrom.

Jedna ste od najpopularnijih influencerica na Balkanu. Privukli ste brojne obožavatelje, a kako se nosite s hejterima? Koji su njihovi najčešći 'nadimci' za vas?

Kroz dugi niz godina sam postala imuna na takve komentare, širim pozitivu i ljubav tako da svoju energiju i vrijeme trošim samo na to. Potrebno se pomiriti s činjenicom da nikada ne možete svima udovoljiti, komentara će uvijek biti.

Što mislite što najviše privlači ljude da prate vaš sadržaj?

Mogla bih reći da sam u zadnjih godinu dana napravila svojevrsni rebranding. Privukla sam skupinu ljudi koji vole lifestyle, kuhanje, putovanja. Karakterno sam dosta smirenija, zrelija, iskrenija i ne glupiram se na mrežama kao prije kako bih privukla pažnju, već samo živim i dijelim svoju realnu situaciju s publikom.

Koliko zarađujete od vaših objava na društvenim mrežama?

Dovoljno za svoje potrebe.

Možete li izdvojiti najgore upade muškaraca?

Uhh... Upada je bilo svakakvih. Čak sam snimala nekoliko videa na tu temu i navela sam ih u svojoj knjizi prije nekoliko godina. Sad ih se baš ne mogu sjetiti, no jedan koji će mi uvijek biti urezan u pamćenje je: "Zamijenio sam te s mjesecom, sjajiš!"

Jeste li ikada upoznali osobu preko aplikacije za upoznavanje i kako opisali vaš trenutni ljubavni status?

Nikada nisam uživo upoznala osobu preko neke takve aplikacije, koristila sam ih isključivo za potrebe snimanja i reakcije ljudi. Pronašla sam ljubav svog života prije dvije godine, živimo zajedno i nedavno se naša zajednica povećala za broj kada smo uzeli mačića Kobija koji je donio još više sreće i ljubavi u naš dom.

U kakvom ste odnosu s Marcom Cuccurinom?

Influencer Marco i ja imamo jedan poseban odnos koji gradimo godinama. Puno smo toga zajedno prošli, zajedno odrasli i iako nas sada više ne možete vidjeti toliko često zajedno na društvenim mrežama zbog toga što sam se preselila, privatno, naš odnos je nepromjenjiv.

Mnogi vas smatraju ljepoticom, a ipak ste se prije nekoliko godina odlučili na korekciju usana. Kako ste došli na tu ideju i je li to jedina korekcija na koju ste se odlučili?

Jedina korekcija koju sam napravila bila je korekcija usana prije nekoliko godina kada sam još bila premlada i nisam imala svoje ja. Vidjela sam kako to svi rade na društvenim mrežama, nisam imala samopouzdanja i mislila sam kako će mi to pomoći izgraditi ga. U jednom trenutku sam baš pretjerala i onda sam odlučila da prestajem s time. To je bilo prije otprilike tri godine, od tad igla više nije dotaknula moje lice.

Smatrate li da ste korekcijom uvelike poboljšali vaš izgled pa tako i broj pratitelja koji krase vaše društvene mreže?

Ne smatram, ipak su to bile samo usne.

Što mislite o slavnim osobama koje estetskim operacijama postižu željeni izgled? Mislite li da to čine kako bi postigli veću popularnost ili je to stvar osobne prirode?

Ja uvijek kažem tko voli nek izvoli, nemam ništa protiv zahvata. Smatram da se ljudi previše miješaju u tuđe živote, svi imaju pravo raditi sa svojim tijelom što god žele.

