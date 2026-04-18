Zaručio se Ervin iz Big Brothera: Za Net.hr progovorio o romantičnom trenutku

Bivši sudionik Big Brothera, Ervin Mujaković (33), nakon pet godina veze sa samozatajnom bivšom misicom iz Slovenije, ima poseban razlog za slavlje. Za Net.hr je otkrio kako je njihovo romantično putovanje u Sloveniju dobilo još dublje značenje – par se zaručio.

Foto: Privatni album

U luksuznom ambijentu Ervin je postavio sudbonosno pitanje, a njegova partnerica nije skrivala oduševljenje. Bivša manekenka zablistala je pokazujući elegantan zaručnički prsten, dok ju je dodatno razveselio i pažljivo odabran poklon prestižnog brenda Louis Vuitton. Cijelu romantičnu priču zaokružio je buket crvenih ruža, koji je upotpunio nezaboravnu večer.

Foto: Privatni album

Ervin je za Net.hr prokomentirao kako je izgledao jedan od najljepših trenutaka u njegovom životu.

''Zaruke su bile u Sloveniji, točnije u najboljem restoranu, uz laganu glazbu, ručak, vino. Doista se osjećam presretno i još posebno kada vidim koliko se moja djevojka iznanadilo i koliko joj je to značilo. Zaista predivan trenutak, dan za pamćenje'', rekao nam je Ervin.

