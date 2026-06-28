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Viralni trenutak /

Sučićev pogodak protiv Gane raznježio navijače: Gestom nakon gola objavio da čeka prvo dijete

Sučićev pogodak protiv Gane raznježio navijače: Gestom nakon gola objavio da čeka prvo dijete
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Sučić je sa svojom Mateom pred oltar stao u siječnju ove godine

28.6.2026.
0:04
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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Naš reprezentativac Petar Sučić (22) u utakmici protiv Gane na Svjetskom prvenstvu u 31. je minuti izazvao pravi delirij. Sa 26 metara zabio je gol i tako doveo Hrvatsku do prvog mjesta u skupini. Uz glasno skandiranje navijača, Sučić je proslavio gol tako što je loptu stavio pod dres i palac primaknuo usnama.

Na taj je način javno otkrio da će postati otac. Naime, njegova supruga Matea Sučić, prije mjesec je dana na svoj Facebook profil objavila fotografiju kojom je istaknula trudnički trbuščić. 

Nedavno vjenčani 

Sučićev pogodak protiv Gane raznježio navijače: Gestom nakon gola objavio da čeka prvo dijete
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Petar SučićBebaGolSvjetsko Prvenstvo 2026.
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