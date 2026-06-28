Sučićev pogodak protiv Gane raznježio navijače: Gestom nakon gola objavio da čeka prvo dijete

Naš reprezentativac Petar Sučić (22) u utakmici protiv Gane na Svjetskom prvenstvu u 31. je minuti izazvao pravi delirij. Sa 26 metara zabio je gol i tako doveo Hrvatsku do prvog mjesta u skupini. Uz glasno skandiranje navijača, Sučić je proslavio gol tako što je loptu stavio pod dres i palac primaknuo usnama.

Na taj je način javno otkrio da će postati otac. Naime, njegova supruga Matea Sučić, prije mjesec je dana na svoj Facebook profil objavila fotografiju kojom je istaknula trudnički trbuščić.

Nedavno vjenčani

Sučić je sa svojom Mateom pred oltar stao u siječnju ove godine, a ceremonija je održana u ekskluzivnoj vili Villa La Ruga na jezeru Como u Italiji.

On je karijeru je započeo u Bosni i Hercegovini, igrajući u mlađim kategorijama klubova Iskra i Zrinjski Mostar, da bi 2022. godine stigao u zagrebački Dinamo. Prava prekretnica dogodila se 6. siječnja 2025., kada je potpisao ugovor s talijanskim Interom. Mladi reprezentativac sa svojom suprugom posljednjih godinu dana živi u Milanu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL