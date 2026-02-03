Peđa Jovanović uoči koncerta u Areni Zagreb: 'Ovo je za mene velika prekretnica u karijeri'

Nakon što je tri puta zaredom rasprodao Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, glazbenik Peđa Jovanović sprema se za veliki iskorak u karijeri. Jedan od najtraženijih regionalnih izvođača 21. veljače po prvi put stiže u Arenu Zagreb, gdje će pred tisućama obožavatelja prirediti svoj dosad najveći zagrebački koncert. Emotivnim baladama i hitovima poput Cveće za nju, 24/7 i Neformalno osvojio je publiku diljem regije, a u razgovoru za Net.hr otvoreno govori o velikim očekivanjima od ovog nastupa, intenzivnim pripremama koje prethode koncertu, ali i o hrvatskim glazbenicima s kojima bi u budućnosti rado ostvario suradnju.

Foto: Mario Poje/extra Fm

Uskoro ćete prvi put nastupiti u zagrebačkoj Areni. Kako se osjećate, jeste li uzbuđeni?

Zagrebačka Arena kruna je moje dosadašnje karijere. Postoji velika doza uzbuđenja koja raste kako se približava datum koncerta. To je jedna pozitivna trema. Već neko vrijeme radimo na tome da koncert bude zaista spektakularan, s produkcijom na vrhunskoj razini. Glazbeno se intenzivno pripremamo, imamo probe i želimo da sve zvuči besprijekorno, kako bi svi koji dođu zaista uživali.

Vaša karijera traje već godinama i imate vjerne obožavatelje diljem regije. Koliko vam znači ovaj nastup u Zagrebu?

Ovo je za mene velika prekretnica u karijeri. Nadam se da će ovakvih arena, kako u Zagrebu, tako i u Beogradu i okolici, biti sve više. Na to gledam kao na višu razinu. Jako mi je drago što se moja karijera odvija brzo i velikim koracima te što publika to prepoznaje.

Što publika može očekivati u Areni?

Spektakl. Zaista se trudimo da sve bude na vrhunskoj razini, od produkcije do glazbenika. Na pozornici će nas biti oko 18, sve vrhunski glazbenici. Bit će to moćan zvuk, ali i puno emocija. Na mojim koncertima publika zna da su emocije uvijek iskrene i da je srce na dlanu.

Foto: Mario Poje/extra Fm

Kako izgledaju pripreme za jedan ovakav projekt i koliko dugo traju?

Ima jako puno proba i ništa ne prepuštamo slučaju. Radimo do najsitnijih detalja. Glazbenici uvježbavaju svoje dionice, ja mijenjam neke aranžmane, pa sve to treba više puta odsvirati i uskladiti. Sve mora zvučati besprijekorno.

Pratite li hrvatsku glazbenu scenu i postoje li izvođači s kojima biste voljeli surađivati?

Naravno. Postoje velike glazbene veličine na koje se ugledam kada je hrvatska scena u pitanju. Nažalost, neki više nisu među nama, ali ih i dalje rado slušam. Naravno, Oliver Dragojević, na kojega sam se najviše ugledao i slušao ga. Volim Gibonnija, Petra Grašu, Ninu Badrić… To su izvođači s kojima bih jednog dana rado surađivao.

Gdje najviše volite odmarati u Hrvatskoj?

Prijatelji iz Hrvatske stalno mi preporučuju Brela i sigurno ću ih posjetiti, privlačna mi je Makarska rivijera. Bio sam u Trogiru, u Primoštenu. Kad je riječ o odmoru, ponekad je dobro napraviti pauzu od svega i samo uživati.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu