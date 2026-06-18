Partnerica Jeremyja Clarksona objavila prvu fotografiju voditelja nakon vijesti o bolesti

Lisa Hogan (51), partnerica Jeremyja Clarksona (66), oglasila se na društvenim mrežama nakon što je voditelj otkrio da mu je prošle godine dijagnosticiran rak prostate. Putem svog Instagram profila zahvalila se na brojnoj podršci te objavila fotografiju Clarksona na njihovu imanju Diddly Squat. Uz fotografiju voditelja kako sjedi u vrtu i fotografira kamerom je dodala i kratku poruku "Natrag na farmi". Obožavatelji su tek nedavno saznali da se Clarkson bori s rakom, nakon što je to bilo spomenuto u novim epizodama serije "Clarksonova farma".

Foto: Screenshot/Instagram

Par je zajedno od 2017. godine, a gledatelji su Lisu upoznali upravo kroz spomenutu popularnu seriju. Tijekom godina postala je jedna od najprepoznatljivijih osoba u Clarksonovu životu i redovito sudjeluje u poslovima na imanju, dok njihova veza često privlači pažnju javnosti i medija.

Voditelj je vijest o dijagnozi podijelio s kolegama na snimanju pete sezone serije, koja je snimana od kraja 2024. do rujna 2025. godine. Tijekom emotivne scene kolegama Charlieju Irelandu i Kalebu Cooperu rekao je da ima agresivan oblik raka prostate, ali da je, srećom, otkriven vrlo rano. Objasnio je da je za bolest saznao nakon liječničkog pregleda i biopsije. Dijagnoza je stvorila probleme na farmi jer je Clarkson morao na operaciju, zbog čega je duže vrijeme bio izvan pogona. Operiran je u kolovozu prošle godine, međutim, nakon zahvata je došlo do komplikacija zbog kojih se morao vratiti u bolnicu.

Foto: Screenshot/Instagram

Voditelj se i ranije borio sa zdravstvenim problemima. Prije dvije godine hitno je završio u bolnici zbog problema sa srcem, kada su liječnici otkrili potpuno začepljenu arteriju i ugradili mu stent. Iste godine se umalo utopio tijekom plivanja u Indijskom oceanu. Unatoč teškim trenucima, nastavio je raditi, a već je nakon završetka snimanja pete sezone "Clarksonove farme" vodio novu sezonu kviza "Tko želi biti milijunaš", dok je Prime Video potvrdio i šestu sezonu farme, čije će snimanje biti prilagođeno voditeljevim mogućnostima i oporavku.