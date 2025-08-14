Pakleno vruće u Zagrebu – svi pričaju o djevojci u bijelom uskom kombinezonu

Zagreb je i danas bio na udaru visokih temperatura, a gradske ulice pretvorile su se u pravu ljetnu scenu. Prolaznici su se osvježavali bocama vode, uživali u sladoledu i skrivali pod velikim šeširima. Neki su šetali i pod kišobranima – ovaj put ne zbog kiše, već zbog sunca.

Među mnoštvom izdvojio se i romantičan trenutak poljupca, kao i modni detalji koji su privukli pažnju. Posebno se istaknula mlada djevojka u uskom, bijelom elegantnom kombinezonu, s malom crnom torbicom, uhvaćena objektivom dok je vezala dugu smeđu kosu.

Na Trgu bana Jelačića mogao se vidjeti i mladić koji je hodao s velikim buketom cvijeća, unoseći dodatnu dozu romantike u vrući ljetni dan.

U fotogaleriji pogledajte kako je Zagreb izgledao na vruća 33 stupnja.