Ovo je sasvim... Normalno? Nastup Desingerice izazvao bijes: Pljunuo u palačinku i natjerao fana da ju pojede

Kontroverzni srpski glazbenik Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica (32) ponovo je šokirao javnost. Na Instagramu je objavio video sa svog nedavnog nastupa u Budvi gdje je vidljivo da je na glavi obožavatelja spremao slanu palačinku. Prvo je na njoj naribao sir, dodao crveni umak, a zatim besramno pljunuo na nju. Potom ju je Desingerica zamotao i dao obožavatelju da pojede dio, a ostatak je sam jeo pred prisutnima.

Ovaj provokativni nastup izazvao je brojne negativne reakcije, a svi se pitaju što će Desingerica sljedeće učiniti kako bi iznova šokirao svoje fanove.

"Skidam kapu, ali nisi ništa učinio dok se ne pose*eš nekom na glavu", "I ovim ljudima se to sviđa? Kakav nedostatak poštovanja, ovo nije normalno", "Je l' moguće ovo?", neki su od komentara ispod objave.

'Ljudi to sami traže...'

Podsjetimo da nam je u rujnu prošle godine Desingerica pričao o ružnim komentarima koje dobiva zbog kontroverznog pristupa prema obožavateljima tijekom nastupa. Evo što nam je rekao tada.

"Svakodnevno sam bio u crnogorskim vijestima, cijeli zakon o radu su tamo mijenjali zbog mene. Ništa me to ne pogađa. Ne zanima me što pričaju. Ja sam krenuo raditi glazbu da me ljudi ne bi voljeli, a na kraju me obožavaju. Da me zanima što će drugi misliti o meni, itekako bi pazio što pričam i kako se ponašam. Ljudi sami traže da ih udaram tenisicama, stavljam vodu u usta i svašta nešto. I kada to ne dobiju, plaču, vrište... Oni zbog toga dolaze na moje nastupe i ako se to njima ne dogodi, padaju u depresiju", rekao nam je tada i dodao:

"Bore se tko će biti u prvom redu i nisu to samo djeca. Dolaze oni od 18 godina, ali i osobe koje imaju pedesetak godina. Oduševljeni su kada krenem to raditi, vidim to na njihovom licu."

