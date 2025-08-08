Ovako je Sanja Vejnović izgledala prije 13 godina: Ženi plavih očiju bilo je teško odoljeti

Zagrebačka glumica Sanja Vejnović danas 8. kolovoza slavi 64. rođendan. Rođena je 1961. godine u Zagrebu, a karijeru je započela s 15 godina u televizijskoj drami Dugo putovanje u bijelo (1976), dok je prvu filmsku ulogu ostvarila 1978. u filmu Prijeki sud u kojem je glumila dječaka. Ulogom Anđe u filmu Banović Strahinja (1981) stekla je široku regionalnu prepoznatljivost i otvorila si put prema brojnim filmskim i televizijskim angažmanima.

Tijekom 1980-ih glumila je u nekoliko važnih domaćih filmova, uključujući Visoki napon, Kraljevski voz, O pokojniku sve najlepše i Varljivo leto ’68. Na prijelazu tisućljeća pojavljuje se i u filmu Tri muškarca Melite Žganjer, a 2004. tumači slikaricu Slavu Raškaj u filmu 100 minuta Slave, čiju je produkciju i vodila. Osim filmskih uloga, postala je prepoznatljivo lice televizijskih serija kao što je RTL-ova serija ''Zabranjena ljubav''. Pogledajte njezina najbolja izdanja.