Bila je najseksi Hrvatica i ljubila glumca: Ovako je Mirna Maras izgledala prije 20 godina

Na današnji dan voditeljica i glumica Mirna Maras slavi 47. rođendan! U javnosti je prisutna više od dva desetljeća, tijekom kojih je izgradila stabilnu karijeru na televiziji i u zabavnoj industriji. Po struci je diplomirana ekonomistica – marketing je završila na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Širu popularnost stekla je kroz televizijske angažmane, a tijekom godina profilirala se kao voditeljica, ali i Bingo djevojka.

Prema anketi tjednika Globus, 2005. godine ponijela je titulu najseksi Hrvatice.

Mirna iza sebe ima brak s glumcem Marijem Valentićem (45) s kojim ima sina Niku, a od 2016. je u braku s inženjerom Željkom Batinićem s kojim ima kći Meri,