Otkriven uzrok smrti Juliana McMahona iz popularne serije 'Reži me'

Australski glumac Julian McMahon (56) preminuo je prošli tjedan, a sada je otkriven i uzrok njegove smrti.

Prema izvještajima, McMahon je umro od plućnih metastaza. Julian je bio poznat po ulogama u popularnim televizijskim serijama kao što su Charmed, Nip/Tuck i FBI: Most Wanted kao i po ulozi negativca Doctor Dooma u filmskoj seriji Fantastic Four. Preminuo je na Floridi gdje se liječio.

Tajna borba s bolešću

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga Kelly Paniagua, koja je rekla da je Julian preminuo mirno nakon što se hrabro borio s rakom koji nije bio javno poznat. U njezinoj izjavi stajalo je da je Julian volio život, obitelj, prijatelje, posao i obožavatelje. Dodala je da je njegova najveća želja bila donijeti radost ljudima. "Tugujemo u privatnosti i zahvaljujemo na uspomenama", dodala je Kelly.

Foto: Profimedia

Sin bivšeg australskog premijera

Julian McMahon rođen je 1968. godine u Sydneyju, kao sin bivšeg australskog premijera Sir Williama McMahona i Lady Sonie McMahon. Počeo je svoju karijeru kao model u 1980-ima, a prvu veću ulogu imao je 1990. u australskoj sapunici Home and Away, gdje je glumio u 150 epizoda.

Foto: Profimedia

Kasnije je nastupao u američkim serijama kao što su Another World, Profiler i Will & Grace, ali je stekao globalnu slavu kao Cole Turner, napola čovjek, napola demon u seriji Charmed, koja je trajala od 2000. do 2003. godine, s povratkom 2005. godine.

Foto: Profimedia

Vrhuncem njegove karijere bila je uloga dr. Christiana Troya, arogantnog kirurga u seriji Nip/Tuck (Reži me), koja je trajala od 2003. do 2010. godine. Za tu je ulogu bio nominiran za Zlatni globus. Također je igrao Doctor Dooma u filmovima Fantastic Four i posudio glas tom liku u videoigri. Posljednjih godina glumio je FBI agenta Jess LaCroixa u seriji FBI: Most Wanted, a iz projekta se povukao nakon tri sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak