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KULTNI REDATELJ /

On je Jugoslaviji utjerao strah u kosti: Preminuo tvorac 'Leptirica'

On je Jugoslaviji utjerao strah u kosti: Preminuo tvorac 'Leptirica'
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Foto: Screenshot/Youtube

U 94. godini preminuo je Đorđe Kadijević, umjetnik čiji je film tjerao strah u kosti generacijama i zauvijek promijenio jugoslavensku kinematografiju

11.7.2026.
12:11
Hot.hr
Screenshot/Youtube
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U 94.-oj godini života preminuo je legendarni redatelj Đorđe Kadijević, autor kultnog horor filma „Leptirica“, koji je bio prvi prvi horor film snimljen u bivšoj Jugoslaviji. Kadijević je rođen 6. siječnja 1933. godine u istoj ulici kao i Arsen Dedić, piše Slobodna Dalmacija.

Bio je i povjesničar umjetnosti te likovni kritičar, zbog čega su kadrovi njegovih filmova često izgledali slikarski. Kao redatelj debitirao je 1967. godine ratnom dramom „Praznik“,  u kojoj je glumio Velimir Bata Živojinović. "Leptirica" se smatra prvim, ali i najstrašnijim jugoslavenskim horor filmom, a priče o strahu koji je izazivao prenosile su se generacijama. Kadijević je vješto spojio vampirski i folk horor, stvorivši djelo koje je bilo posve u duhu onoga što se tada snimalo u svijetu, poput slavnog britanskog filma "Čovjek od pruća", također iz 1973. godine.

 

On je Jugoslaviji utjerao strah u kosti: Preminuo tvorac 'Leptirica'
Foto: Screenshot/Youtube

Od slikarskih kadrova do prestižne nagrade UNESCO-a

U hororskom žanru režirao je još i filmove „Djevičanska svirka“, „Zakletva“ i „Sveto mjesto“, koji mnogi smatraju njegovim najboljim ostvaranjem. Osim horora snimao je i drame, a značajan trag ostavio je i na televiziji kao redatelj serije „Vuk Karadžić“, koja je u Rimu osvojila Grand prix za najbolju europsku seriju, a UNESCO ju je usvrstio u kulturno dobro.

 

RedateljLeptiricaUnesco
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