Kad su svi mislili da je gotovo, vatrogasci su napravili čudo: Snimili oživljavanje mačka!

Vatrogasci nisu heroji samo kada se bore s vatrenom stihijom. Oni su prvi koji uskaču kada netko treba pomoć – čak i kad je to mačak!

To su još jednom pokazali riječki vatrogasci nakon jučerašnjeg požara kuće. Iako je vatra ugašena, njihova intervencija nije završila. U kući su pronašli mačka koji nije davao znakove života. Krenula je reanimacija.

Podijelili su na svom Instagramu trenutke kad je mačak ponovno udahnuo, a svojom objavom osvojili su srce mnogih sugrađana i šire.

Uz video spašene životinje podijelili su i na društvenim mrežama uz jednostavnu, ali snažnu poruku:

"U jučerašnjem požaru kuće borba nije završila gašenjem vatre. Zahvaljujući brzoj reakciji naših vatrogasaca, jedan mačak dobio je novu priliku za život. Nakon oživljavanja ponovno je udahnuo. Svaki spašeni život vrijedi jednako."

Ovakve priče nisu rijetkost. Hrvatski vatrogasci godinama spašavaju kućne ljubimce iz požara, izvlače pse iz bunara, mačke s visokih stabala i krovova, pomažu divljim životinjama koje se zapletu u ograde ili upadnu u kanale, ali i izlaze na teren kada god je ugrožen bilo čiji život.

Njihov posao često se mjeri brojem ugašenih požara ili tehničkih intervencija, no iza tih brojki kriju se i brojne manje, tihe pobjede koje rijetko dospiju u javnost. Spašeni kućni ljubimci svojim vlasnicima nisu "samo životinje", nego članovi obitelji.

Zato ova fotografija iz Rijeke nosi snažnu poruku. Vatrogasci nisu stali kada je požar ugašen. Ostali su dok nisu učinili sve što su mogli kako bi spasili još jedan život.

Jer, kako su i sami poručili – svaki spašeni život vrijedi jednako.