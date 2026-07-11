Znate li što je Spužva Bob dan?

Tvrtka Nickelodeon proglasila je 14. srpnja 'Danom Spužva Boba', pokrećući globalnu proslavu u čast rođendana lika koji je obilježio generacije. Ovaj potez formalizira status žute spužve kao kulturne ikone, s ciljem godišnjeg obilježavanja kroz niz događaja na svim platformama.

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Zanimljivo je da ovaj službeni datum dolazi u kontekst u kojem obožavatelji već imaju svoj, doduše neslužbeni, praznik. Riječ je o 15. kolovozu, poznatom kao Nacionalni dan bez Spužva Boba. Taj dan, inspiriran epizodom 'Gone' iz 2009. godine, slavi se s ironičnim odmakom - obožavatelji se na jedan dan suzdržavaju od gledanja serije kako bi je se još više zaželjeli. Za razliku od službene, korporativne proslave, ovaj je praznik nastao organski unutar zajednice i pokazuje duboku, pomalo uvrnutu povezanost publike s likovima iz Bikini doline.

Više od dva i pol desetljeća nakon premijere, Spužva Bob Skockani i dalje potvrđuje svoj status globalnog fenomena čija popularnost ne jenjava. Uvođenje službenog dana slavi ne samo lik, već i njegov trajni utjecaj na pop kulturu, generacije gledatelja i čitav svemir memova koji je nadahnuo. 'Spužva Bob Skockani' gledaj na platformi Voyo u sklopu KIDS profila.