STVARA POMUTNJU /

Oskudni bikiniji i bujne obline: Hrvatska manekenka Iva Kovačević prava je zavodnica

Oskudni bikiniji i bujne obline: Hrvatska manekenka Iva Kovačević prava je zavodnica
Foto: Instagram
Iva Kovačević redovito očarava zamamnim izdanjima, a njena besprijekorna linija nikad ne prolazi nezapaženo.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iva Kovačević hrvatska je manekenka s američkom adresom, a na društvenim mrežama zadivljuje vrućim izdanjima. Domaća manekenka diže prašinu gdje god se pojavi, a njenu besprijekornu liniju i bujne atribute teško je ne primijetiti.

Ipak, o Ivinom životu u Americi malo se zna. Poznato je da živi u Miamiju, a nerijetko uživa i na otoku Martha's Vineyard koji se nalazi u Massachusettsu. Atraktivna crnka vodi hedonistički način života, pa često putuje, izlazi u noćne klubove te restorane i sunča se na plaži. Zavirite u galeriju i pogledajte fotografije kojima Iva Kovačević oduzima dah svojim obožavateljima!

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski turizam u crvenom - U srpnju nas je posjetilo dva posto manje turista nego lani

13.8.2025.
6:53
Hot.hr
Instagram
Iva KovačićHrvatska Manekenka
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STVARA POMUTNJU /
Oskudni bikiniji i bujne obline: Hrvatska manekenka Iva Kovačević prava je zavodnica