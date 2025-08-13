Oskudni bikiniji i bujne obline: Hrvatska manekenka Iva Kovačević prava je zavodnica

Iva Kovačević hrvatska je manekenka s američkom adresom, a na društvenim mrežama zadivljuje vrućim izdanjima. Domaća manekenka diže prašinu gdje god se pojavi, a njenu besprijekornu liniju i bujne atribute teško je ne primijetiti.

Ipak, o Ivinom životu u Americi malo se zna. Poznato je da živi u Miamiju, a nerijetko uživa i na otoku Martha's Vineyard koji se nalazi u Massachusettsu. Atraktivna crnka vodi hedonistički način života, pa često putuje, izlazi u noćne klubove te restorane i sunča se na plaži. Zavirite u galeriju i pogledajte fotografije kojima Iva Kovačević oduzima dah svojim obožavateljima!

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski turizam u crvenom - U srpnju nas je posjetilo dva posto manje turista nego lani