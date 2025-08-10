Kći Cindy Crawford prava je ljepotica: Tek su joj 23, a šarmom osvojila more muškaraca

Jedina kći američke manekenke Cindy Crawford (59) i njenog bivšeg supruga Randea Gerbera (63), Kaia Gerber (23) drasla je u obitelji koja je bila duboko povezana s modnom industrijom, no unatoč tome, Kaia je uspjela izgraditi vlastitu karijeru i postati prepoznatljivo ime. Američka manekenka Kaia rođena je 2001. godine u Los Angelesu, a a profesionalni put započela je debitirajući na revijama Marc Jacobsa i Versacea sa samo 16 godina. Njena karijera ubrzo je napredovala te je postala zaštitno lice kampanja za brendove poput Calvina Kleina.

Osim modelinga, Kaia je izgradila značajnu online prisutnost, dijeleći svoj stil i osobni život na društvenim mrežama, čime je privukla pozornost publike i medija.