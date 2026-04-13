Oglasio se očuh Darka Lazića pa otkrio u kakvom je stanju glazbenik nakon obiteljske tragedije

Prošlo je nešto više od mjesec dana od tragične smrti Dragana Lazića, koji je 11. ožujka izgubio život u prometnoj nesreći kod Šabac, a bol i tuga u obitelji i dalje ne jenjavaju. Veliku podršku majci pjevača Darko Lazić (34) u ovim teškim trenucima pruža njezin partner Dragan Paunović, koji je progovorio o tragediji koja ih je pogodila, piše Kurir.

Spomenuti portal piše kako je Draganova majka Branka neutješna zbog gubitka sina, a njezin partner ne odvaja se od nje otkako se dogodila nesreća.

''Nažalost, kako je – tako je. Velika je žalost i tragedija. Dragan je bio izuzetno pozitivan dečko, pun energije i života. Znao je i u najtužnijim trenucima razveseliti čovjeka. Baš mi je žao. Što da vam kažem... Branka se nekako bori, ali njoj je najteže. To je nešto najgore što se može dogoditi. Podržavam je koliko god mogu, ali tu zapravo nitko ne može mnogo pomoći, mora naučiti živjeti s tim gubitkom. Tuga nikada neće proći, ali život mora ići dalje, i zbog unuka, i zbog Darka i snahe'', rekao je Darkov očuh za Kurir.

Dodao je i kako se divi Darku koji je, kako kaže,, jak i nije potonuo nakon tragedije već je nastavio s poslom jer čak tri obitelji ovise o njemu.

''Što da kažem, moraju dalje. Divim se kako Darko sve to podnosi. Dare je jak, koliko god da mu je teško. Mora dalje, a svaka mu čast koliko je profesionalan u svom poslu unatoč svemu. Uvijek je tu za sve, sada je on glava kuće. Želim im mnogo snage dok prolaze kroz najteže razdoblje u životu. I dalje ne mogu vjerovati da je jedan takav čovjek tako otišao'', rekao je Dragan Paunović za kraj.

