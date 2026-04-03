Od oproštenih prijevara do sudskih sporova: Pogledajte transformaciju najpoznatije WAG-sice

Coleen Rooney (39) supruga je engleske nogometne legende Wayne Rooney (40), koji je igrao za Manchester United, s kojim je u vezi još od tinejdžerskih dana. Njihov odnos godinama je bio pod povećalom javnosti zbog brojnih skandala i njegovih nevjera. Unatoč teškim trenucima, ostala je uz njega i zajedno su izgradili obitelj s četvero djece.

Paralelno je razvila vlastitu karijeru i izgradila uspješan imidž, a posebnu pažnju privukla je slučajem "Wagatha Christie", u kojem je razotkrila curenje privatnih informacija. Danas je poznata kao snažna i samostalna žena koja kontrolira vlastiti život i javni narativ.

Danas najpoznatija WAG-sica slavi 40. rođendan.