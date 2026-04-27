Obožavani talijanski romantik i danas publiku baca na koljena: Evo kako se mjenjao kroz godine

Jedan od najomiljenijih talijanskih glazbenika, Eros Ramazzotti, sinoć je ponovno osvojio srca publike u regiji. U gotovo ispunjenoj beogradskoj Štark Areni, legendarni pjevač održao je koncert za pamćenje u sklopu svoje svjetske turneje "Una Storia Importante", a već sutra isti spektakl očekuje i zagrebačku publiku. Ramazzotti je još jednom dokazao zašto je njegovo ime već četiri desetljeća sinonim za strast, emociju i bezvremenske pop-balade.

Pjesma s kojom je 1985. godine na festivalu u Sanremu osvojio sedmo mjesto lansirala ga je na svjetsku glazbenu scenu, dosegnuvši prvo mjesto na ljestvicama u Italiji i prodavši se u više od milijun primjeraka samo u Francuskoj. Danas, s više od 80 milijuna prodanih ploča, Eros Ramazzotti je jedan od najuspješnijih talijanskih glazbenika svih vremena, a ova turneja predstavlja krunu njegove bogate karijere. Turneja obuhvaća nastupe u 17 zemalja, od povijesnih europskih arena do kultnih pozornica poput njujorškog Madison Square Gardena i rimskog Stadija Olimpico.

